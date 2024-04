Wybory samorządowe 2024. PKW podała zbiorcze wyniki wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików

PKW: wybrano niemal 40 tys. radnych gmin, ponad 6 tys. radnych powiatowych i 552 radnych sejmików

W głosowaniu w niedzielę 7 kwietnia wybrano 39 416 radnych gmin, 6170 radnych powiatowych, 420 radnych dzielnic Warszawy i 552 radnych sejmików wojewódzkich - podała we wtorek PKW przedstawiając zbiorcze wyniki wyborów do rad.

Jak przekazał na wtorkowej konferencji prasowej szef PKW Sylwester Marciniak, niedzielne wybory samorządowe przeprowadzono do 2 825 rad, z czego do 2 477 rad gmin (do 2 158 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców i do 319 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców), do 18 rad dzielnic Warszawy, 314 rad powiatów i 16 sejmików województw.

W niedzielnych wyborach wybrano 46 tys. 558 radnych różnych szczebli. Wszystkie mandaty w kraju zostały obsadzone.

Jak poinformował przewodniczący PKW do rad gmin wybrano 39 tys. 416 radnych, w tym 32 tys. 370 radnych w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców oraz 7 046 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców.

Mandat bez głosowania

3330 kandydatów, zdobyło mandat bez głosowania - w jednomandatowych okręgach wyborczych w gminach do 20 tys. mieszkańców, w których startowali i byli jedynymi zgłoszonymi kandydatami - w takim wypadku głosowania się nie przeprowadza.

Jaka frekwencja?

W gminach do 20 tys. mieszkańców frekwencja wyniosła 54,58 proc. Głosów ważnych było 97,74 proc., a nieważnych - 2,26 proc.

W gminach powyżej 20 tys. frekwencja wyniosła 50,42 proc. Oddano 97,99 proc. głosów ważnych i 2,01 proc. nieważnych.

Ponadto wybrano 420 radnych dzielnic m.st. Warszawy. Frekwencja wyniosła 58,89 proc. Oddano 98,81 proc. głosów ważnych, nieważnych było 1,19 proc.

Wybrano 6 170 radnych rad powiatów. Frekwencja wyniosła 52,80 proc. Ważnych głosów oddano 95,99 proc. i nieważnych 4,01 proc.

Wybrano także 552 radnych sejmików województw. Frekwencja wyniosła 51,94 proc. Ważnych głosów oddano 95,56 proc. Nieważne głosy stanowiły 4,44 proc.

Przewodniczący PKW zestawił też dane dotyczące tegorocznych wyborów samorządowych z poprzednimi wyborami, które odbyły się w 2018 roku. Marciniak zwrócił uwagę, że w tegorocznych wyborach zwiększyła się liczba kandydatów do rad powiatów. "Pięć lat temu było 41 tys. kandydatów, a teraz prawie 43 tys." - wskazał. Dodał jednocześnie, że zmniejszyła się w tym roku liczba kandydatów do sejmików. "Pięć lat temu było przeszło 7 tys. kandydatów, a w tej chwili 5 400" - podał.

Marciniak zwrócił uwagę, że w przypadku wyborów do rad gmin do 20 tys. mieszkańców w wyborach 2018 r. wzięło udział 55,62 proc. uprawnionych do głosowania, a w tym roku 54,58 proc. "Czyli w tych małych gminach frekwencja zmniejszyła się tylko o jeden procent" - zauważył. Dodał, że w przypadku tych wyborów, liczba głosów ważnych i nieważnych "w zasadzie utrzymuje się na tym samym poziomie".

"Jeżeli chodzi o wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców - zmniejszyła się trochę liczba kandydatów. Poprzednio było prawie 47 tys., a w tej chwili 45 tys." - podał Marciniak.

Szef PKW powiedział też, że znacznie zmniejszyła się frekwencja w wyborach do rad powiatów. Dodał, że pięć lat temu wynosiła blisko 55 proc. a w tym roku nieco ponad 50 proc.

Przewodniczący PKW podkreślił też, że w tych wyborach zmniejszyła się liczba kandydatów do rad dzielnic stolicy. "Poprzednio było przeszło 3200 kandydatów, a w tej chwili tylko 2,5 tys." - dodał. W wyborach do rad dzielnic Warszawy pięć lat temu frekwencja wyniosła prawie 67 proc., a w tym roku "niespełna 59 proc. czyli o osiem procent mniej".

Szef PKW zwrócił również uwagę, że zmniejszyła się frekwencja do rad powiatu, ale "z kolei głosów ważnych oddano prawie 2 procent więcej".

Marciniak zaznaczył ponadto, że w tegorocznych wyborach zmniejszyła się również frekwencja w wyborach do sejmików województw. "Teraz wyniosła 52 proc, a pięć lat temu niespełna 55 proc." - powiedział szef PKW. (PAP)

autor: Edyta Roś, Aleksandra Rebelińska

