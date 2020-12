Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

nie otrzymałaś/otrzymałeś

nie zgłosiłaś/zgłosiłeś

Procedura przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wygląda następująco:■ Przekształcenie następuje z mocy prawa, nie trzeba składać wniosków o wydanie zaświadczenia.■ Warszawiacy, którzy otrzymali dokument potwierdzający przekształcenie, by skorzystać z bonifikaty od wszystkich opłat powinni zgłosić zamiar wniesienia opłaty jednorazowej do urzędu dzielnicy lub Zarządu Mienia Skarbu Państwa (listem zwykłym, poleconym lub przez ePUAP), a następnie wnieść opłatę jednorazową w podanej wysokości i terminie.■ Po wniesieniu opłaty właściciele otrzymują zaświadczenie potwierdzające spłatę należności.■ Następnym i ostatnim krokiem jest złożenie wniosku w sądzie wieczystoksięgowym o wykreślenie roszczenia o opłatę wpisanego w dziale III księgi wieczystej (wpis na mocy ustawy jest wprowadzany przez sąd, a wykreślany na wniosek właściciela), do którego należy załączyć otrzymane wcześniej potwierdzenie spłaty. Dokumenty można złożyć osobiście lub wysłać w wersji papierowej. Od wniosku o wykreślenie wpisu sąd pobiera opłatę w wysokości 250 zł. Wzór i instrukcję wypełnienia wniosku o wykreślenie wpisu można znaleźć na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa ■ a Twój adres jest na liście przekształconych nieruchomości:- nie musisz płacić za użytkowanie wieczyste za 2020 rok- zgłoś jak najszybciej zamiar wniesienia opłaty jednorazowej z bonifikatą w Urzędzie Dzielnicy lub Zarządzie Mienia Skarbu Państwa (ePUAP, poczta)- czekaj na zaświadczenie i informację o wysokości opłaty jednorazowej, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami powyżej■ a Twojego adresu nie ma na liście:- zgłoś się do Urzędu Dzielnicy lub Zarządu Mienia Skarbu Państwa (w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa) i dowiedz się co z przekształceniem i opłatą za użytkowanie wieczyste za 2020 rok■ jak najszybciej zgłoś zamiar wniesienia opłaty jednorazowej i wnieś zaległe opłaty roczne za 2019 i 2020 rok z uwzględnieniem bonifikaty■ otrzymasz informację o wysokości opłaty jednorazowej z 99- lub 98 proc. bonifikatą (za okres 19 lub 18 lat), następnie niezwłocznie wnieś opłatę,■ dostaniesz dokument potwierdzający spłatę należności.Następnie:■ złóż wniosek w sądzie wieczystoksięgowym o wykreślenie roszczenia o opłatę wpisanego w księdze wieczystej, do wniosku załącz dokument potwierdzający spłatę należności■ jeżeli wcześniej wniosłeś opłaty roczne w pełnej wysokości, nadpłata zostanie zwrócona (na wskazane konto lub w kasie Urzędu Dzielnicy).