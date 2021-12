Dodatek COVIDOWY: personel niemedyczny otrzyma jednorazowo 5 tys. zł

Dodatek covidowy dla personelu niemedycznego zostanie przekazany przez Narodowy Fundusz Zdrowia placówkom medycznym w związku ze zwalczaniem pandemii COVID-19. Kto otrzyma jednorazowe świadczenie?

Od 1 grudnia 2021 roku zmieniły się zasady przyznawania dodatkowego wynagrodzenia w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19. Nowelizacja polecenia Ministra Zdrowia dla NFZ wprowadza świadczenia jednorazowe, które otrzyma personel niemedyczny.

Komu przysługuje dodatek covidowy?

Prawo do jednorazowego dodatku covidowego mają osoby niewykonujące zawodów medycznych, które przez co najmniej 21 dni, w okresie od 1 czerwca 2021 do 30 listopada 2021 roku (kryteria poniżej muszą być spełnione łącznie):

wykonywały czynności zawodowe w warunkach bezpośredniego kontaktu z pacjentami z podejrzeniem i zakażeniem wirusem SARS-CoV-2; na oddziałach, w których placówka medyczna zapewnia łóżka dla pacjentów z podejrzeniem oraz z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (tzw. II poziom zabezpieczenia covidowego).

Świadczenie jednorazowe trafi do osób wymienionych wyżej, które na dzień zgłoszenia do otrzymania jednorazowego dodatku są zatrudnione w placówce medycznej lub w firmie wykonującej usługi na rzecz placówki medycznej, na podstawie:

umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej z tą placówką, umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej z firmą wykonującą usługi na rzecz tej placówki,

w których — w ramach zatrudnienia — wykonywały czynności zawodowe w warunkach opisanych w punktach 1 i 2.

Kiedy będą wypłacane jednorazowe dodatki covidowe?

Oddziały Wojewódzkie NFZ otrzymają od placówek medycznych dane o liczbie personelu, który kwalifikuje się do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia jednorazowego oraz informacje o wysokości łącznej kwoty niezbędnej do wypłaty tego wynagrodzenia.

Narodowy Fundusz Zdrowia przekaże placówkom medycznym należne środki w terminie 3 dni, pod warunkiem, że przesłane przez placówki dokumenty zostały prawidłowo sporządzone i nie będą wymagały korekty lub uzupełnienia. Czas potrzebny na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia zależy w największym stopniu od jakości i kompletności danych otrzymanych przez Fundusz z placówek medycznych.

Środki na dodatkowe wynagrodzenie, zarówno miesięczne jak i jednorazowe, pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Czy zmienią się dotychczasowe zasady dodatków covidowych dla medyków?

Nowelizacja polecenia Ministra Zdrowia nie wprowadza zmian w zasadach przyznawania i wypłacania dodatków covidowych dla personelu medycznego. Nadal aktualne są więc reguły obowiązujące od 1 listopada 2021 roku.

Placówki medyczne, które do 15 listopada 2021 roku (za okres do 30 września 2021 roku) nie przekazały do NFZ korekt do informacji o:

liczbie personelu medycznego, który kwalifikuje się do otrzymania dodatku i wysokości środków niezbędnych do wypłaty dodatku,

otrzymały dodatkowy czas na przekazanie tych danych.

Nowela polecenia Ministra Zdrowia z 30 listopada 2021 roku pozwala na sprawozdanie tych korekt w okresie od 1 do 15 grudnia 2021 roku.

Źródło: PAP