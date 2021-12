Czy można otrzymać wynagrodzenie za zaszczepienie się na COVID-19?

Tak, można otrzymać wynagrodzenie za zaszczepienie się na COVID-10, ale nie w Polsce. Np. na Słowacji osoby powyżej 60 roku życia, które zdecydują się zaszczepić do 15 stycznia 2022 roku, otrzymają 200 euro. Ukraińcy otrzymają po tysiąc hrywien (ok. 150 złotych).

Na Słowacji osoby powyżej 60 roku życia, które zdecydują się zaszczepić do 15 stycznia 2022 roku, otrzymają 200 euro. To rozporządzenie wydane przez słowacki rząd. Osoby już zaszczepione lub zamierzające przyjąć trzecią dawkę do 15 stycznia, dostaną 300 euro. Pierwsze wypłaty mają być zrealizowane jeszcze w grudniu tego roku.

Początkowo zaszczepieni na Słowacji mieli dostać bon 500 euro

Pierwotny projekt zakładał, że każda zaszczepiona osoba lub zarejestrowana w systemie szczepień dostanie bon w wysokości 500 euro, który można byłoby przeznaczać na niektóre usługi, kulturę lub zakupy. Miało to zrekompensować części przedsiębiorców straty związane z pandemią. Posłowie ostatecznie zmienili wysokość finansowej motywacji szczepień, która wypłacana będzie w gotówce.

Kto na Słowacji otrzyma pieniądze za zaszczepienie?

W pełni zaszczepionych jest 45 proc. mieszkańców Słowacji. Trzecią dawkę przyjęło niecałe 10 proc. z nich. Prawo do uchwalonych przez parlament dodatków ma trochę mniej niż 1 milion 300 tysięcy osób. 200 euro na Słowacji, to około dwóch piątych średniej emerytury.

Ukraina płaci zaszczepionym około 150 zł

Zaszczepieni przeciwko Covid-19 Ukraińcy otrzymają po tysiąc hrywien. Program wsparcia ruszy 19 grudnia 2021 r. Środki mogą być wykorzystane m.in. na podróże po kraju, zakup książek, karnety do siłowni, klubu fitness czy wyjścia do kina, muzeum, teatru. Ze wsparcia mogą skorzystać pełnoletnie osoby, które posiadają zaświadczenie o pełnym zaszczepieniu przeciw Covid-19. Transakcje mają być wykonywane przez specjalną państwową aplikację. W pełni zaszczepionych przeciwko Covid-19 jest ponad 12 mln z ok. 41 mln mieszkańców kraju.