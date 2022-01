COVID-19: szczepionka przeciwko Omikronowi będzie gotowa w marcu

Nowe świadczenie zostanie wypłacone w dwóch ratach tylko w przypadku wniosków, które wpłyną do gminy w styczniu 2022 r. Osoby składające je od lutego do końca października 2022 r. otrzymają jednorazowo całą kwotę.

Jeżeli złożymy wniosek o dodatek osłonowy w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 lipca 2022 r., to ujawniamy dochody swojej rodziny z 2020 r. Składając wniosek od 1 sierpnia 2022 r. do 31 października 2022 r. ujawniamy dochody z 2021 r.

Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie można uzyskać dopłaty do kupna pieca węglowego w ramach programu "Czyste powietrze". NFOŚiGW przeznaczy 600 mln zł na dopłaty do zakupu pomp ciepła.

W 2022 r. zwiększenie limitu wsparcia budowy obwodnic miast w ciągach dróg wojewódzkich do ponad 2 mld zł, oraz utrzymanie wyższych dopłat do przewozów autobusowych. 1 stycznia 2022 r. wchodzi w życie nowelizacja Prawa o ruchu drogowym, która zakłada takie rozwiązania.

Do 11 stycznia 2022 r. oferty do programu „Senior+”

W 2022 r. 22,5 mld zł z Programu Inwestycji Strategicznych dla samorządów

Nabór do Programu Inwestycji Strategicznych potrwa od 28 grudnia 2021 roku do 15 lutego 2022 roku (z możliwością przedłużenia). Do samorządów trafi łącznie ok. 22,5 mld zł. Rząd spodziewa się 4 tys. wniosków od samorządów.