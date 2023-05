Odkryj aktywność: nordic walking

Nordic walking w dziś znanej nam formie, został zaprezentowany w roku 1997 w Finlandii. Pierwotnie był to letni trening biegaczy narciarskich. Wkrótce stał się ciekawym i skutecznym treningiem dla wszystkich.

Nordic walking – podstawy

Podstawą nordic walking są zamaszyste ruchy ramion, długi krok i mocne odpychanie się odpowiednio dobranymi kijami. Sylwetka powinna być wyprostowana. Biodra i ramiona mają pracować rytmicznie i poruszać się w przeciwnym względem siebie kierunku. To znaczy: gdy do przodu porusza się ręka prawa (jest to ruch wahadłowy, inicjowany w stawie ramiennym), w tym samy czasie, ten sam kierunek przyjmuje noga lewa.

Poprawne kije do nordic walking to podstawa

Zwróć uwagę na rękojeść i rękawiczkę, która jest integralną częścią kija do nordic walking.

Smukły kształt rękojeści umożliwia optymalną pracę dłoni – otwieranie (gdy dłoń jest z tyłu, za linią bioder) i zamykanie, gdy dłoń jest z przodu (mniej więcej na wysokości pępka). Taki układ jest możliwy gdy ręka pracuje będąc wyprostowaną w stawie łokciowym cały czas podczas treningu!

W rękojeści kija do nordic walking brak wybrzuszeń na palce. Jest ona wykonana z przyjemnego, lekkiego materiału, trzymającego dobrą przyczepność w każdych warunkach pogodowych (korek, elastomer). Rękawiczka łatwo może być wypinana z rękojeści. Występuje w różnych rozmiarach.

Mieszanka materiałów z których wykonana jest rurka kija do nordic walking to zwykle aluminium lub mieszanka kompozytowa, złożona m.in. z włókna węglowego. Zwróć uwagę na zawartość procentową włókna węglowego (karbonu) - im jest większa, tym bardziej włókno węglowe będzie redukować oddziaływanie drgań na stawy, zapewniając jednocześnie lekkość i dynamikę chodu.

Jak dobrze wybrać?

Ważny jest dobry stosunek elastyczności i twardości kijów do ich ceny. Im więcej karbonu, tym kije są lżejsze i droższe. Wybierz kijki do nordic walking stosownie do swojego poziomu użytkowania: na początek przygody z nordic walking możesz wybrać kijki z aluminium - ten odporny na wstrząsy materiał jest najbardziej przystępny cenowo.

Końcówka kija do NW może być zaokrąglona lub ostra. Osobiście preferuję tę ostrą – daje zdecydowanie lepszą możliwość odbicia. Każda z nich ma dawać dobrą przyczepność na miękkich i twardszych gruntach. Ochronnego, gumowego bucika nie użyłam ani razu. Dlaczego? Dbam o własne stawy - unikam twardych, asfaltowych ścieżek!

Zalety nordic walking

Opanowanie techniki nordic walking i ciągłe rozwijanie swoich umiejętności w tym kierunku pozwoli Ci:

• trenować nawet ponad 90% układu mięśniowo-szkieletowego

• wzmocnić mięśnie nóg, brzucha i grzbietu, kręgosłupa

• odciążyć stawy, co istotne jest szczególnie dla osób z nadwagą czy też spędzających dużo czasu w pozycji siedzącej

• zadbać o swoją sylwetkę - to świetny sposób na wsparcie procesu odchudzania

• poprawić swoją sprawność fizyczną, w każdym wieku

• zwiększyć efektywność - marsz nordic walking może być o 40-60% efektywniejszy niż spacer

• wzmocnić wytrzymałość

• prosto, szybko, miło zacząć uprawiać sport całoroczny, z minimum oprzyrządowania

• cieszyć się wspólnymi wyjazdami rekreacyjnymi i zawodami w Polsce i na świecie

• rozwijać się - ciągle podnosić swoje umiejętności

Nordic walking: plan treningowy

Rozgrzewka: 5-10 minut

• wzmaga przepływ krwi w mięśniach i szybkość reakcji w mięśniach

• metabolizm przystosowuje się do nadchodzącego wysiłku

• wzrasta uwaga

Trening właściwy: 20-60 minut

• stopnie treningowe według tabeli wysiłku (1-10). Na każdy poświęć po 6-8 tygodni

• początkujący (1-4): żwawy spacer z kijami, łatwa do podtrzymania konwersacja

• średnio zaawansowany (5-8): żwawy spacer z kijami

• zaawansowany (8-10): żwawy spacer z kijami

Rozciąganie: 5 minut

• przywróć początkowy rytm serca

• zredukuj czas potrzebny na regenerację organizmu

• utrzymaj każdą pozycję przez 20-30 sekund

• zachowaj symetrię

Autor: Marta Komańska, trenerka nordic walking, klubaktywnych.pl