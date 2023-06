Regularne uprawianie aktywności fizycznej ma ogromne znaczenie. Szczególnie polecaną formą sportu jest taniec. Ma on wiele właściwości prozdrowotnych, poprawia samopoczucie, dodaje energii oraz pozwala nawiązać nowe kontakty towarzyskie. Warto więc już dziś udać się na zajęcia taneczne

Zajęcia taneczne - dlaczego warto tańczyć?

Taniec to forma aktywności fizycznej idealna dla seniorów. Jest to dla nich odpowiednia dawka ruchu oraz świetna okazja do spędzenia czasu z przyjaciółmi. Regularne uczęszczanie na zajęcia taneczne dla seniorów ma także wiele innych zalet, takich jak:

• Zwiększone wydzielanie endorfin, czyli hormonów szczęścia

• Dotlenienie organizmu

• Zmniejszenie odczuwania bólu

• Zredukowanie stresu

• Nabieranie większej ilości energii

• Lepsze działanie pamięci

• Spowalnianie procesów starzenia

• Zdobycie nowych umiejętności tanecznych

• Poznanie nowych osób

Taniec to aktywność fizyczna, po którą sięgnąć może niemal każdy. W tańcu odnajdą się nawet osoby, które nie mogą pozwolić sobie na zbyt intensywny wysiłek - wystarczy wybrać spokojniejszą muzykę i pobujać się w jej rytm. Bardziej energiczni mogą postawić na intensywniejszy rodzaj tańca np. sambę.

Jak wyglądają zajęcia taneczne?

Zajęcia taneczne mogą wyglądać różnie. Ich przebieg jest zależny od tego, jaki rodzaj zajęć wybierzemy - mówi FIlomena Frydel, trenerka tańca na platformie KlubAktywnych.pl - Ja prowadzę zajęcia Latino. Niezależnie od wybranego rodzaju tańca zajęcia z reguły podzielone są na trzy części: rozgrzewkę, technikę tańca oraz choreografię.

Rozgrzewka przed zajęciami tanecznymi ma na celu pobudzenie ciała do pracy. Jest to bardzo ważny element lekcji, ponieważ chroni nas ona przed zakwasami i kontuzjami. Podczas rozgrzewki wykonuje się spokojne i mało wymagające ćwiczenia np. krążenia rękami i biodrami, skłony czy wymachy. Dobór ćwiczeń rozgrzewkowych zależny jest od możliwości grupy. Podczas rozgrzewki najważniejsze jest bezpieczeństwo, dlatego ćwiczenia nigdy nie są zbyt forsujące.

Podczas techniki tańca instruktor pokazuje seniorom podstawowe kroki danego tańca. Nauka przebiega etapami. Nauczyciel prezentuje na początku najprostszy krok, a uczestnicy po nim powtarzają. Następnie instruktor stopniowo pokazuje uczestnikom coraz trudniejsze elementy tańca. Na koniec zajęć każda z osób ma rozćwiczone i ciało i umysł..

Wpływ zajęć tanecznych na zdrowie

Wpływ zajęć tanecznych na zdrowie jest nieoceniony. Szczególnie pozytywnie oddziałuje on na serce i układ krążenia. Według badań regularne zajęcia taneczne wzmacniają serce i usprawniają przepływ krwi. Zmniejszają one także poziom cholesterolu, uelastyczniają tętnice i regulują ciśnienie tętnicze krwi. Udowodniono, że zajęcia taneczne działają na serce lepiej niż bardziej intensywne formy aktywności fizycznej.

Taniec wpływa także na układ oddechowy. Dzięki regularnym treningom oddech będzie regularny, a podczas oddychania do organizmu będzie dostarczane więcej tlenu. Zdecydowanie poprawi to wydolność organizmu, zwiększy odporność i doda seniorowi energii.

Za regularny taniec podziękują Ci też Twoje mięśnie i stawy. Wzmocni on szczególnie mięśnie grzbietu, brzucha, łydek i ramion. Po zajęciach tanecznych staną się one bardziej wytrzymałe, silne i elastyczne.

Taniec wpływa nie tylko na zdrowie fizyczne. Za regularne tańczenie wdzięczna będzie także psychika, ponieważ wspomaga on wydzielanie hormonów szczęścia (endorfin). Dzięki regularnym treningom tanecznym będziemy więc bardziej zadowoleni i pewni siebie. Zmniejszy się także ryzyko wystąpienia depresji dzięki wydzielaniu neuroprzekaźników odpowiedzialnych za odczuwanie przyjemności (serotoniny i dopaminy).

Na zdrowie wpływa także fakt, że podczas zajęć tanecznych aktywizujemy się społecznie. Spotkania z przyjaciółmi i zawieranie nowych znajomości zdecydowanie poprawi samopoczucie seniora.

Taniec pomaga także w walce z otyłością. Godzinny trening tańca pozwala spalić aż 400 kalorii. Tańczący będą mieli wyśmienitą kondycję, wymodelowaną sylwetkę i mniejsze ryzyko zachorowania na choroby, do których przyczynia się nadmierna masa ciała.

Gdzie można dołączyć do zajęć tanecznych?

Zajęcia taneczne - możemy znaleźć je w wielu różnych szkołach tańca. Zadbać o codzienną dawkę ruchu poprzez taniec można również online.

Autor: Katarzyna Klimek, założycielka KlubAktywnych.pl