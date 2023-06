Pracodawcy szpitali powiatowych apelują do ministra zdrowia – czego oczekują? OZPSP zwrócił się do ministra zdrowia o niezwłoczne podjęcie działań, które w realny sposób zmienią i poprawią sytuację finansową placówek medycznych w Polsce. Potrzeba realnych zmian.

Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych zaniepokojony stanem placówek medycznych w Polsce, zaapelował do ministra zdrowia Adma Niedzielskiego, aby jak najszybciej zostały podjęte działania, które przyczynią się do zmiany i poprawy sytuacji finansowej szpitali, ratując je przed ostateczną zapaścią.

Ogromne zadłużenie polskich szpitali

Jak wskazuje Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych w swoim liście do ministra zdrowia – zadłużenie polskich szpitali wynosi już prawie 20 mld złotych. Jest to kwota, której nie da się zredukować bez fundamentalnych zmian w organizacji systemu ochrony zdrowia. – „To zjawisko jest powszechne” – podkreśla OZPSP i tłumaczy: – „Zadłużone są zarówno małe szpitale, które reprezentujemy, jak i te największe, kliniczne, co wyraźnie wskazuje, że jest to problem systemowy. Lata zaniedbań i brak odpowiedniej i przejrzystej organizacji w zakresie finansowania systemu ochrony zdrowia doprowadziły do dramatycznej sytuacji i walki o utrzymanie płynności finansowej każdego miesiąca. Zgodnie z art. 68 Konstytucji każdy obywatel ma prawo do ochrony zdrowia, a równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych muszą zapewnić władze publiczne”. Jak zaznacza OZPSP, powyższe potwierdza Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2019 roku, z której jasno wynika, że do obowiązków państwa należy stworzenie systemu opieki zdrowotnej działającego według określonych standardów, ale usługi mające na celu utrzymanie zdrowia we właściwej kondycji lub jego poprawę są jednocześnie przedmiotem działalności gospodarczej. Zapoznając się z dalszą częścią tej Uchwały można przeczytać, że uzyskanie stosownego wynagrodzenia za wykonane świadczenia pozwala świadczeniodawcy nie tylko na jego należytą jakość, ale i na utrzymanie się na rynku i rozwój, od którego zależy zdolność do wykonywania świadczeń zdrowotnych w przyszłości. Narodowy Fundusz Zdrowia powinien dbać o osiągnięcie takiego stanu także przez racjonalne określenie wysokości wynagrodzeń za kontraktowane świadczenia.

Odpowiedzialność finansowa i wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Aktem normatywnym, który również zwraca uwagę na odpowiedzialność finansową władzy publicznej jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2019 roku. Trybunał podkreślił, że środki przekazywane przez NFZ są nieadekwatne do kosztów ponoszonych przez placówki, a niedobory ochrony zdrowia są znane ustawodawcy i mają charakter systemowy. Jak zauważył Trybunał, Najwyższa Izba Kontroli wielokrotnie zwracała uwagę na problem nadwykonań i niedofinansowania szpitali, co potwierdza, że to właśnie w tym miejscu należy szukać rzeczywistych źródeł problemu.

– „Biorąc pod uwagę Uchwałę Sądu Najwyższego, jak i wyrok Trybunału Konstytucyjnego, mamy do czynienia z istotnie dysfunkcyjnym systemem finansowania polskich szpitali, który w żadnej mierze nie odzwierciedla realnych zapotrzebowania i ponoszonych kosztów” – wskazuje OZPSP i dodaje: – „Doświadczenie zeszłego roku pokazało, że wprowadzone ustawowo podwyżki dla pracowników ochrony zdrowia są istotnym obciążeniem dla budżetu placówek medycznych. Mając na uwadze ogromną determinację Pana Ministra w zakresie wprowadzenia Ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwa pacjenta, zupełnie niezrozumiałym jest fakt pomijania kwestii finansowych w przypadku realizowania świadczeń medycznych na jak najwyższym poziomie. Bez wątpienia ustawa ta przyniesie całemu systemowi ochrony zdrowia, realne korzyści, jednak wymaga to zwiększenia nakładów finansowych, które na tę jakość i bezpieczeństwo się przekładały”.

Kto odpowiada za organizację systemu opieki zdrowotnej

W opinii OZPSP obecna formuła finansowania szpitali, w zdecydowanej większości jest przeznaczona na wynagrodzenia personelu, a nie na realizację świadczeń. Zapisy prawa jasno wskazują państwo, jako odpowiedzialne za organizację systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Jest to zadanie, od którego właściwej realizacji uzależnione jest najwyższe dobro polskich obywateli – ich zdrowie. – „Nam, zarządzającym placówkami zależy na realizacji swoich obowiązków zgodnie z najwyższymi standardami, ale aby móc te działania realizować dla dobra polskiego Pacjenta, potrzebujemy odpowiedniego wsparcia od organów publicznych. W związku z powyższym oczekujemy realnych zmian w zakresie funkcjonowania całego systemu ochrony zdrowia, a nie jedynie działań o charakterze doraźnym, które nie rozwiązują obecnych problemów” – podsumowuje OZPSP w swoim liście do ministra zdrowia.

Placówki szpitalne są zadłużone, pieniędzy brakuje na pensje dla pracowników, jak i regulowanie zobowiązań. Szpitale mają trudności z otrzymaniem kredytów na finansowanie bieżącej działalności. Jak informuje Związek Pracodawców Polskich na 194 sprawdzone placówki – 174 odnotowało straty – kwoty, jakie otrzymały z NFZ były zbyt niskie, aby pokryć koszty udzielania świadczeń. Suma strat szpitali to 1,34 mld zł. Średnia strata w przeliczeniu na jedną placówkę wynosi 8,4 mln zł.

