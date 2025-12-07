REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Zadania » Pomoc społeczna » Emeryci pytają dlaczego są tak zróżnicowane świadczenia dla nich. Dwie kobiety z minimalną emeryturą, ale tylko jedna z rentą wdowią

Emeryci pytają dlaczego są tak zróżnicowane świadczenia dla nich. Dwie kobiety z minimalną emeryturą, ale tylko jedna z rentą wdowią

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 grudnia 2025, 23:02
[Data aktualizacji 17 października 2025, 12:35]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Proszę wytłumaczyć mi emerytce. Jednej i drugiej mąż pracował i odprowadzał składki. Jedna i druga została nagle sama z jednym świadczeniem i wszystkim opłatami sama. Jednej się rzuca parę groszy, a drugą państwo zostawia samą sobie
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od roku stałe pytanie stawiane rządowi przez emerytki, które nie otrzymały renty wdowiej. Bo data śmierci męża stała się przesłanką przyznawania świadczenia.

Takie pytania (w formie listów) stale trafiają do redakcji i dziennikarzy Infor.pl. I to pomimo tego, że już od 2024 r. wszyscy wiemy jak ostatecznie wyglądają zasady przyznawania renty wdowiej. Wydawało się, że wraz z upływem czasu temat wygaśnie. Z listów do redakcji wynika, że tak się nie dzieje. I wszyscy dalej i konsekwentnie krytykują limity wieku dla wdów i wdowców - renta przyznana jest tylko wtedy, gdy śmierć małżonka nastąpiła w okresie, gdy żona miała 55 lat (i więcej) a mąż 60 lat (i więcej).

REKLAMA

REKLAMA

Nie wiemy, co odpowiadać na pytania czytelników. Nie ma bowiem żadnego uzasadnienia dla tej zasady i tych limitów wieku.

Polecamy VAT 2025. Podatki część 2

Kalendarz 2026 [Kalendarz księgowego]

REKLAMA

Przykładowy list czytelniczki Infor.pl:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Mam nadzieję że ktoś wreszcie rządzącym politykom głośno zwróci uwagę na ten warunek dla renty wdowiej i się z tego nasi ustawodawcy wycofają

Dzień dobry,

Jeden z warunków, które trzeba spełnić, by otrzymać to świadczenie jest okrutny niesprawiedliwy i ohydny - żeby nie powiedzieć dosadniej. Chodzi o warunek ukończenia 55 lat kobiety w chwili śmierci współmałżonka. Proszę mi wytłumaczyć, czym się różni Emerytka mająca np. najniższą emeryturę, która w chwili śmierci męża miała skończone 55, od emerytki mającej tak samo niską emeryturę tylko, że w chwili śmierci współmałżonka miała np. 54 lata? Jednej i drugiej mąż pracował i odprowadzał składki. Jedna i druga została nagle sama z jednym świadczeniem i wszystkim opłatami sama. Jednej się rzuca parę groszy, a drugą państwo zostawia samą sobie. Nie dość, że wcześniej odeszła najbliższa osoba, to jeszcze okazuję się, że nie w tym czasie co powinna, a przecież daty śmierci się nie wybiera. Tak, że jak piszecie Państwo o sprawiedliwości, to w tej sprawie nie ma jej wcale. A politycy, którzy ustalili takie ograniczenie powinni karnie za to odpowiedzieć, a nie jeszcze chwalą się tym bublem i podnoszą ludziom ciśnienie. Mam nadzieję, że ktoś głośno zwróci uwagę na ten warunek i się z tego nasi ustawodawcy wycofają.

Zobacz również:

Inne listy:

Zobacz również:

List wywołał dyskusje w mediach społecznościowych Infor.pl. Przykładowe komentarze:

Moja mama została wdową w wieku 46 lat...Teraz dostaje najniższą emeryturę i nie przysługuje jej ta renta wdowia, którą tak się chwalą politycy, bo tato zmarł zbyt dawno. Za jego długi, po jego śmierci ZUS ją dojeżdżał finansowo przez lata. Lata życia w biedzie...dla niej i dla nas dzieci. Mam wrażenie, że ustawodawcy chcieli stworzyć ustawę, z którą mogliby się obnosić, ale która nie kosztowałaby ich za dużo.

Ważne

Moja mama ma podobnie. Miała 53 lata, gdy zmarł tata, a nie 55, więc się nie załapała na tą rentę wdowią, o której tak trąbią. Tata zmarł w wieku 56 lat, więc emerytury swojej nie dożył.

Interpelacja nr 9285 - w sprawie renty wdowiej dla osób, które nie nabyły prawa do renty rodzinnej wcześniej niż w wieku 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni)

Link do interpelacji

Zgłaszający: Bartosz Romowicz, Tomasz Zimoch, Norbert Pietrykowski

Interpelacji czytamy:

"Do mojego biura poselskiego zgłosili się wdowy i wdowcy, którzy nie nabyli prawa do renty rodzinnej wcześniej niż w wieku 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni), czyli nie są uprawnieni do złożenia wniosku. Osoby te twierdzą, że zostały podwójnie pokrzywdzone – najpierw wdowiejąc w młodym wieku, a teraz ponownie ze względu na wyeliminowanie ich z systemu renty wdowiej.

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie
Autopromocja

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie

Sprawdź

Dlatego proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy minister rodziny, pracy i polityki społecznej otrzymuje podobne zgłoszenia od innych osób będących w tej samej sytuacji?

2. Czy minister rodziny, pracy i polityki społecznej planuje przygotowanie zmian i przedłożenie ich Sejmowi w tym zakresie?

3. Czy znane są ministrowi koszty dla budżetu państwa rozwiązań, które obejmują takie osoby rentą wdowią?"

Przesłanki otrzymania wypłat z tytułu renty wdowiej w 2025 r. (informacje ze strony zus.pl

Link do przesłanek przyznania renty wdowiej.

Są cztery przesłanki:

1) masz co najmniej 60 lat (jeśli jesteś kobietą) i 65 lat (jeśli jesteś mężczyzną),

2) do dnia śmierci Twojego małżonka (lub małżonki) pozostawałaś (lub pozostawałeś) z nim (lub z nią) we wspólności małżeńskiej,

3) nabyłaś lub nabyłeś prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu, w którym ukończyłaś 55 lat, jeśli jesteś kobietą lub ukończyłeś 60 lat, jeśli jesteś mężczyzną,

4) nie jesteś obecnie w związku małżeńskim.

Powiązane
Zasiłek z MOPS? Tak, ale pamiętaj o wywiadzie środowiskowym
Zasiłek z MOPS? Tak, ale pamiętaj o wywiadzie środowiskowym
Pułapka w MOPS! Nie kieruj e-pism do sądu. Nawet jak przyjmie je MOPS. Przegrasz wtedy np. zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł [Przykład]
Pułapka w MOPS! Nie kieruj e-pism do sądu. Nawet jak przyjmie je MOPS. Przegrasz wtedy np. zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł [Przykład]
MOPS od 10 lat ignorują Trybunał Konstytucyjny. Bo wojewoda zabierze im pieniądze
MOPS od 10 lat ignorują Trybunał Konstytucyjny. Bo wojewoda zabierze im pieniądze
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Sektor publiczny
Ministerstwo Finansów nie żąda zapłaty za postój w strefie zastrzeżonej. Taki mail to fake i próba oszustwa!
05 gru 2025

Ministerstwo Finansów ostrzega przed próbami oszustów w wiadomościach rzekomo pochodzących z MF. Oszuści podszywają się pod Ministerstwo Finansów żądając zapłaty za postój w strefie zastrzeżonej. Ministerstwo Finansów nie jest nadawcą wiadomości tego typu. Może to być próba wyłudzenia danych lub środków finansowych. Trzeba patrzeć na adres nadawcy e-maila. Jeśli nie kończy się na „gov.pl”, a wiadomość dotyczy spraw urzędowych, konieczna jest większa czujność.
Olejomat - o co tu chodzi? Już działa 100 olejomatów w Polsce i pierwszy w Warszawie
05 gru 2025

O co chodzi z olejomatami? W Polsce jest już 100 olejomatów. Właśnie stanął pierwszy w Warszawie przy Centrum Handlowym Wola Park. Jak obsługiwać punkty zbiórki UCO? Gromadzone punkty można wymieniać na nagrody. Jakie?
Wielkopolskie: Samorząd województwa stawia na kolej i na razie nie chce inwestować w komunikację autobusową (połączenia regionalne i linie dowożące do stacji kolejowych)
04 gru 2025

Wielkopolski samorząd na razie nie zamierza angażować się w przewozy autobusowe czy rewitalizację linii kolejowych innych, niż te uwzględnione w programie Kolej Plus - przyznał PAP wicemarszałek woj. wielkopolskiego Wojciech Jankowiak. „Są pewne granice wysiłku finansowego województwa” - zaznaczył.
Stopy procentowe NBP spadły w grudniu 2025 r. o 0,25 pkt proc. Ekonomiści prognozują co nas czeka w 2026 roku
04 gru 2025

Na posiedzeniu w dniach 2-3 grudnia 2025 r. Rada Polityki Pieniężnej postanowiła obniżyć wszystkie stopy procentowe NBP o 0,25 punktu procentowego. Stopa referencyjna wynosić będzie od 4 grudnia 2025 r. 4,00 proc. w skali rocznej - poinformował w komunikacie Narodowy Bank Polski. Taka decyzja RPP nie była zaskoczeniem dla większości analityków finansowych i ekonomistów.

REKLAMA

Brakuje 800 tys. zł na start Domu dla Młodych Mam w wieku 18 i 19 lat będących w ciąży lub z małymi dziećmi
01 gru 2025

Dom dla Młodych Mam w wieku 18 i 19 lat będących w ciąży lub z małymi dziećmi nie może wystartować. Brakuje 800 tys. zł na roczne utrzymanie miejsca. Tymczasem budynek jest gotowy do zamieszkania przez pierwsze osoby.
Inne zasady dla rolników w piątki i w soboty, a inne w pozostałe dni tygodnia. Kiedy i dlaczego mogą skorzystać ze zwolnienia podatkowego?
30 lis 2025

Produkty prosto od rolnika – czy to tylko hasło reklamowe, czy rzeczywista potrzeba? Jak wskazują doświadczenia ostatnich lat, raczej to drugie. Od czasu gdy gminy zostały obciążone obowiązkiem ułatwiania rolnikom prowadzenia handlu, taką potrzebę można łatwiej zrealizować.
Dalej nie ma żłobków aż w 114 gminach na Mazowszu. Jak rozwiązać ten problem? Program „Aktywny dzienny opiekun w gminie 2026”
28 lis 2025

Nie ma żłobków aż w 114 gminach na Mazowszu. Jak można to rozwiązać? Wiceministra rodziny Aleksandra Gajewska proponuje, aby samorządy startowały do programu „Aktywny dzienny opiekun w gminie 2026”. Można uzyskać 300 tys. na miejsca żłobkowe i 8 tys. na ich utrzymanie. Do kiedy można składać wnioski?
Co nam grozi gdy Prezydent skieruje do TK ustawę budżetową? Budżet państwa jako zakładnik sporu politycznego
27 lis 2025

W ostatnich dniach prawdziwą burzę wywołały słowa Prezydenta, który zadeklarował, że „jest gotów podjąć każdą decyzję” w sprawie ustawy budżetowej. Ceną za rozszerzenie konfliktu politycznego na obszar budżetu może być integralność państwa - pisze Michał Ostrowski, ekspert Instytutu Podatków i Finansów Publicznych.

REKLAMA

Fundusz Autobusowy w 2026 r.: 75 mln zł dla samorządów z województwa małopolskiego. Wnioski do 5 grudnia
26 lis 2025

Wnioski o dofinansowanie przewozów autobusowych w 2026 roku w samorządach województwa małopolskiego można składać do 5 grudnia 2025 roku. Na działania wieloletnie przeznacza się prawie 75 mln zł.
Autonomia samorządu pod presją przepisów. Granice samodzielności JST w ochronie zabytków
26 lis 2025

Choć samorząd terytorialny od 35 lat stanowi trzon lokalnej administracji publicznej, to w obszarze ochrony zabytków jego możliwości działania są wyraźnie ograniczone. Wynika to nie z ocen czy praktyk, ale z samej konstrukcji przepisów, które powierzają zasadnicze władztwo organom administracji rządowej. Warto więc przyjrzeć się, jak ustawodawca wyznacza granice samodzielności jednostek samorządu terytorialnego (JST) w tym szczególnym sektorze.
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA