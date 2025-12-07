Emeryci pytają dlaczego są tak zróżnicowane świadczenia dla nich. Dwie kobiety z minimalną emeryturą, ale tylko jedna z rentą wdowią

Od roku stałe pytanie stawiane rządowi przez emerytki, które nie otrzymały renty wdowiej. Bo data śmierci męża stała się przesłanką przyznawania świadczenia.

Takie pytania (w formie listów) stale trafiają do redakcji i dziennikarzy Infor.pl. I to pomimo tego, że już od 2024 r. wszyscy wiemy jak ostatecznie wyglądają zasady przyznawania renty wdowiej. Wydawało się, że wraz z upływem czasu temat wygaśnie. Z listów do redakcji wynika, że tak się nie dzieje. I wszyscy dalej i konsekwentnie krytykują limity wieku dla wdów i wdowców - renta przyznana jest tylko wtedy, gdy śmierć małżonka nastąpiła w okresie, gdy żona miała 55 lat (i więcej) a mąż 60 lat (i więcej).

Nie wiemy, co odpowiadać na pytania czytelników. Nie ma bowiem żadnego uzasadnienia dla tej zasady i tych limitów wieku.

Przykładowy list czytelniczki Infor.pl:

Mam nadzieję że ktoś wreszcie rządzącym politykom głośno zwróci uwagę na ten warunek dla renty wdowiej i się z tego nasi ustawodawcy wycofają

Dzień dobry, Jeden z warunków, które trzeba spełnić, by otrzymać to świadczenie jest okrutny niesprawiedliwy i ohydny - żeby nie powiedzieć dosadniej. Chodzi o warunek ukończenia 55 lat kobiety w chwili śmierci współmałżonka. Proszę mi wytłumaczyć, czym się różni Emerytka mająca np. najniższą emeryturę, która w chwili śmierci męża miała skończone 55, od emerytki mającej tak samo niską emeryturę tylko, że w chwili śmierci współmałżonka miała np. 54 lata? Jednej i drugiej mąż pracował i odprowadzał składki. Jedna i druga została nagle sama z jednym świadczeniem i wszystkim opłatami sama. Jednej się rzuca parę groszy, a drugą państwo zostawia samą sobie. Nie dość, że wcześniej odeszła najbliższa osoba, to jeszcze okazuję się, że nie w tym czasie co powinna, a przecież daty śmierci się nie wybiera. Tak, że jak piszecie Państwo o sprawiedliwości, to w tej sprawie nie ma jej wcale. A politycy, którzy ustalili takie ograniczenie powinni karnie za to odpowiedzieć, a nie jeszcze chwalą się tym bublem i podnoszą ludziom ciśnienie. Mam nadzieję, że ktoś głośno zwróci uwagę na ten warunek i się z tego nasi ustawodawcy wycofają.

Inne listy:

List wywołał dyskusje w mediach społecznościowych Infor.pl. Przykładowe komentarze:

Moja mama została wdową w wieku 46 lat...Teraz dostaje najniższą emeryturę i nie przysługuje jej ta renta wdowia, którą tak się chwalą politycy, bo tato zmarł zbyt dawno. Za jego długi, po jego śmierci ZUS ją dojeżdżał finansowo przez lata. Lata życia w biedzie...dla niej i dla nas dzieci. Mam wrażenie, że ustawodawcy chcieli stworzyć ustawę, z którą mogliby się obnosić, ale która nie kosztowałaby ich za dużo.

Ważne Moja mama ma podobnie. Miała 53 lata, gdy zmarł tata, a nie 55, więc się nie załapała na tą rentę wdowią, o której tak trąbią. Tata zmarł w wieku 56 lat, więc emerytury swojej nie dożył.

Interpelacja nr 9285 - w sprawie renty wdowiej dla osób, które nie nabyły prawa do renty rodzinnej wcześniej niż w wieku 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni)

Zgłaszający: Bartosz Romowicz, Tomasz Zimoch, Norbert Pietrykowski

Interpelacji czytamy:

"Do mojego biura poselskiego zgłosili się wdowy i wdowcy, którzy nie nabyli prawa do renty rodzinnej wcześniej niż w wieku 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni), czyli nie są uprawnieni do złożenia wniosku. Osoby te twierdzą, że zostały podwójnie pokrzywdzone – najpierw wdowiejąc w młodym wieku, a teraz ponownie ze względu na wyeliminowanie ich z systemu renty wdowiej.

Dlatego proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy minister rodziny, pracy i polityki społecznej otrzymuje podobne zgłoszenia od innych osób będących w tej samej sytuacji?

2. Czy minister rodziny, pracy i polityki społecznej planuje przygotowanie zmian i przedłożenie ich Sejmowi w tym zakresie?

3. Czy znane są ministrowi koszty dla budżetu państwa rozwiązań, które obejmują takie osoby rentą wdowią?"

Przesłanki otrzymania wypłat z tytułu renty wdowiej w 2025 r. (informacje ze strony zus.pl

Są cztery przesłanki:

1) masz co najmniej 60 lat (jeśli jesteś kobietą) i 65 lat (jeśli jesteś mężczyzną),

2) do dnia śmierci Twojego małżonka (lub małżonki) pozostawałaś (lub pozostawałeś) z nim (lub z nią) we wspólności małżeńskiej,

3) nabyłaś lub nabyłeś prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu, w którym ukończyłaś 55 lat, jeśli jesteś kobietą lub ukończyłeś 60 lat, jeśli jesteś mężczyzną,

4) nie jesteś obecnie w związku małżeńskim.