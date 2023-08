Pogotowie ratunkowe - o co zapyta dyspozytor? Warto wiedzieć!

Co się stało?

Imię, nazwisko osoby wzywającej pomoc, numer telefonu. Numer ten zostanie przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Kontakt zespołu ratownictwa medycznego z wzywającym może ułatwić znalezienie adresu lub najkrótszej drogi dojazdu. W trakcie rozmowy należy uważnie słuchać tego, co mówi dyspozytor. Może powiedzieć, co należy zrobić do czasu przyjazdu karetki.