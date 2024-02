Z jakimi objawami jechać na SOR, a kiedy skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

Pacjenci często zastanawiają się, z jakimi objawami mogą jechać na SOR, a kiedy zgłosić się na NiŚOZ. W artykule postaramy się rozwiać te wątpliwości.

Przede wszystkim warto zaznaczyć, że każdy pacjent jest uprawniony do świadczeń zdrowotnych zarówno w POZ jak i w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia. Nie zawsze jednak oczywiste jest, gdzie w razie potrzeby należy się zgłosić. Jak uniknąć nieporozumień i jak najszybciej uzyskać potrzebną pomoc?

Kiedy jechać na SOR

SOR, czyli Szpitalny Odział Ratunkowy to miejsce udzielania pomocy pacjentom w stanach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Jeśli stan zdrowia wymaga natychmiastowej diagnostyki lub podjęcia leczenia, a opóźnienie tego może mieć poważne konsekwencje dla funkcji organizmu, uszkodzenia ciała lub utraty życia to znaczy, że SOR jest odpowiednim miejscem na uzyskanie pomocy. Jakie to mogą być przypadki?

uraz, wypadek (np. zranienie, złamanie)

podejrzenie zawała, udaru, duszności i problemy z oddychaniem

krwawienie z przewodu pokarmowego lub dróg moczowych

przychodnia nie może udzielić pomocy, a stan wskazuje na to, że potrzeba pilnej konsultacji.

Lekarz dyżurujący na SOR skieruje tylko na badania i konsultacje, które są konieczne ze względu na stan pacjenta. Na SOR pacjent otrzyma wstępną ocenę stanu zdrowia i leczenie potrzebne do unormowania funkcji życiowych.

Kolejność udzielania pomocy na SOR

Jak udzielana jest pomoc na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym? Czy decyduje kolejności przyjazdu? Co w przypadku, gdy przyjeżdża pacjent w ciężkim stanie, a w poczekalni jest duża kolejka? Nie ma obaw, Na SOR nie obowiązuje kolejność według czasu przybycia. Personel medyczny, wstępnie analizując stan zdrowia pacjenta, ustala kolejność udzielania pomocy medycznej.

W szpitalu obowiązuje tzw. triaż, czyli procedura medyczna, która umożliwia pielęgniarce, ratownikowi medycznemu czy lekarzowi podział pacjentów w kategorii od najpilniej do najmniej pilnie potrzebujących pomocy.

Jest podział na pięć kategorii oznaczonych kolorami:

czerwony - pomoc natychmiastowa (pacjent przyjmowany jest poza kolejnością),

pomarańczowy - pomoc bardzo pilna (pacjent oczekuje na badanie przez lekarza do 10 minut),

żółty - pomoc pilna (pacjent oczekuje na badanie przez lekarza do godziny),

- najważniejsze informacje i wyjaśnienia dla samorządów Sprawdź

zielony - pomoc odroczona (pacjent oczekuje na badanie przez lekarza do dwóch godzin),

niebieski - wyczekujący (pacjent oczekuje na badanie przez lekarza 240 minut lub dłużej).

Pacjenci z zagrożeniem życia powinni otrzymać pomoc w pierwszej kolejności. Przed udaniem się na SOR, warto rozważyć, czy objawy, których doświadczamy nie kwalifikują przypadkiem do ostatniej kategorii pilności i czy czas oczekiwania na uzyskanie pomocy nie będzie zbyt długi. W przypadku mniej dokuczliwych objawów w pierwszej kolejności należy się udać do placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ).

Ważne SOR to miejsce ratowania życia i zdrowia. Na SOR nie uzyska się recepty na leki, zwolnienia lekarskiego, skierowania do sanatorium czy innych zaświadczeń medycznych, jeśli nie są związane z nagłym zagrożeniem zdrowia.

Kiedy jechać na Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną

Oprócz POZ i SOR jest jeszcze możliwość uzyskania pomocy na NiŚOZ. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w weekendy i święta.

Lekarz dyżurny NiŚOZ może udzielić porady na miejscu, w domu pacjenta (w uzasadnionych przypadkach) lub telefonicznie. W jakich przypadkach można skorzystać z nocnej i świątecznej pomocy?

nagłe zachorowanie,

nagłe pogorszenie stanu zdrowia, gdy nie ma zagrożenia życia czy istotnego uszczerbku na zdrowiu, ale leki nie działają,

gdy stan zdrowia pacjenta nie pozwala na oczekiwanie na wizytę w przychodni.

W przypadku korzystania z SOR czy NiŚOZ nie jest wymagane żadne skierowanie, nie ma znaczenia miejsce zamieszkania pacjenta. Pomoc medyczna jest udzielana na terenie całego kraju.

