Uwaga! GIS wydał ostrzeżenie dotyczące żywności. Partia produktu wycofana ze sprzedaży

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie w piątek, dotyczące wykrycia białka soi w partii mąki z ciecierzycy. Osoby z alergią na białko soi mogą doświadczyć reakcji alergicznej po spożyciu tego produktu.

W badanym przez Państwową Inspekcję Sanitarną produkcie stwierdzono obecność białka soi. Niestety, na etykiecie produktu nie umieszczono odpowiedniej informacji o obecności tego alergenu.

REKLAMA

Spożycie tego produktu przez osoby z alergią na białko soi może wywołać u nich reakcję alergiczną.

O którą mąkę chodzi?

Produkt to Mąka z cieciorki marki Melvit o wadze 1 kg. Numer partii to 240206/106, a data minimalnej trwałości to 05.02.2025. Producentem jest MELVIT S.A. z siedzibą przy ul. Grójecka 194/91, 02-390 Warszawa. Zakład produkcyjny znajduje się w Olszewo-Borki, Kruki, przy ul. Nowowiejska 35.

Wycofanie produktu ze sprzedaży

GIS poinformował, że firma Melvit S.A. podjęła działania związane z wycofaniem produktu ze sprzedaży po otrzymaniu informacji o niezgodności dotyczącej wskazanej partii mąki. Wszystko to odbywa się przy pełnej współpracy z organem urzędowej kontroli, który prowadzi postępowanie wyjaśniające i monitoruje wycofanie produktu z rynku.

Zalecenia dla alergików

GIS zaleca, aby osoby z alergią na białko soi unikały spożywania wskazanej w komunikacie partii produktu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ostrzeżenia GIS

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością. Jak podkreśla GIS, ogłoszenia te nie służą do piętnowania przedsiębiorców, ale do podjęcia natychmiastowych działań, takich jak zwrot produktów do sklepu czy wycofanie ich z asortymentu.