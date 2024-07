Tatuaż z henny - ważne informacje

Latem często pozawalamy sobie na odrobinę szaleństwa i eksperymenty z wyglądem. W tym wszystkim należy jednak pamiętać o bezpieczeństwie. Warto wiedzieć, że produkty kosmetyczne służące do wykonywania tzw. tatuaży zmywalnych, w tym popularnych tatuaży z henny, muszą spełniać wymagania przepisów dotyczących produktów kosmetycznych.

Tatuaż z henny - na co zwrócić uwagę

Kolorowe warkoczyki raczej szkody na ciele nie zrobią, ale zmywalne tatuaże to już inna kwestia. Na co zwrócić uwagę, decydując się na taką ozdobę? Bardzo ważne jest dokładne zapoznanie się z etykietą produktu, bo tam znajdują się kluczowe dla nas informacje. Na przykład niektóre składniki mogą uczulać albo podrażniać. Co jest istotne?

Skład produktu – powinien być poprzedzony słowem „Ingredients” i zawierać nazwy składników w nomenklaturze międzynarodowej.

Są specjalne aplikacje pozwalające sprawdzać skład produktów, nieznane nazwy warto też sprawdzić w wyszukiwarce internetowej. Jeśli cokolwiek wzbudza nasze wątpliwości - lepiej nie używać produktu.

Barwniki – w produktach do wykonania tatuaży zmywalnych mogą być stosowane wyłącznie barwniki dopuszczone do stosowania w produktach kosmetycznych. Barwniki wymienione w składzie są zazwyczaj oznaczane numerami Colour Index, np. CI 77891.

Niektóre barwniki mogą wywoływać reakcje alergiczne, podrażnienie, świąd czy pieczenie.

Informacje o osobie odpowiedzialnej – etykieta powinna wskazywać osobę odpowiedzialną za produkt na terenie Unii Europejskiej (np. producenta, importrera, dystrybutora)

Zakazane substancje - obecność p-fenylenodiaminy (PPD) w produktach przeznaczonych do stosowania na skórę jest niedopuszczalna.

Ważne PPD (p-fenylenodiamina) może być używana jedynie w produktach do farbowania włosów. Dlatego zawsze należy zabezpieczyć okolice włosów przed dostainem się produktu na skórę.

