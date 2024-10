Pożyteczny relaks. Są korzyści z rozwiązywania łamigłówek w każdym wieku: dla ucznia i seniora

Łamigłówki to wyjątkowa forma rozrywki, która doskonale łączy przyjemność z intelektualnym wyzwaniem. Ćwiczą koncentrację, logiczne myślenie oraz kreatywność, co jest korzystne dla każdego, niezależnie od wieku.

Relaks i integracja z bliskimi

Łamigłówki, zagadki, krzyżówki to nie tylko świetny sposób na relaks, ale także pomysł na integrację z bliskimi. Wspólne rozwiązywanie zagadek to doskonała okazja do spędzenia czasu w gronie rodziny i przyjaciół. Element rywalizacji, który możemy wprowadzić podczas tego wyzwania, sprawia, że zabawa staje się jeszcze bardziej ekscytująca. Możemy nawet wysłać mailem rodzinie i znajomym, aby o określonej godzinie usiąść i rozwiązać.



Łamigłówki działają na każdego inaczej, ale przeważają głosy, że są niezwykle odstresowujące. Niektórzy siadają przed snem z ołówkiem i gumką i rozwiązują łamigłówki na zakończenie dnia.



Z drugiej strony, są też ludzie, którzy łamigłówki rozwiązują rano, twierdząc, że pobudza ich to bardziej niż kubek kawy.

Wparcie rozwoju intelektualnego

Łamigłówki to nie tylko rozrywka, ale również narzędzie wspomagające rozwój intelektualny i poprawiające zdolność logicznego myślenia. Badania prowadzone w Japonii wykazały, że regularne rozwiązywanie łamigłówek pozytywnie wpływa na rozwój umysłowy. A przecież logiczne myślenie może poprawić jakość życia, zatem dobrze by było, żeby łamigłówki trafiły pod strzechy.



Jest to szczególnie istotne w dobie życia online, gdy sporo osób wybiera „scrollowanie” mediów społecznościowych zamiast czytania książek i wciąż nie wiemy, jaki to będzie miało wpływ na rozwój intelektualny nowych pokoleń. Warto łączyć różnorodne formy spędzania czasu wolnego – także rozwiązania offline, do których niewątpliwie zalicza się rozwiązywanie łamigłówek.



Zgodnie z badaniami, regularne rozwiązywanie łamigłówek lub krzyżówek ma pozytywny wpływ na naszą pamięć oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób otępiennych.

Korzyści z rozwiązywania łamigłówek:

Ćwiczenie umysłu

Łamigłówki stymulują mózg, pomagając w rozwijaniu zdolności logicznego myślenia, koncentracji oraz zdolności analitycznych. Regularne rozwiązywanie łamigłówek może poprawić pamięć, a także umiejętność rozwiązywania problemów.



Redukcja stresu

Samodzielne skupienie się na łamigłówce pozwala się zrelaksować i oderwać się od codzienności. Dla wielu osób jest to forma medytacji, która pomaga w łagodzeniu stresu.



Satysfakcja i radość

Rozwiązanie łamigłówki zawsze daje poczucie satysfakcji i radość. Te pozytywne emocje podnoszą poczucie własnej wartości i budują pewność siebie.



Uczenie się cierpliwości

Łamigłówki wymagają uwagi i wytrwałości. Regularne ich rozwiązywanie stymuluje umysł, ćwiczy cierpliwość i determinację, umożliwiającą osiąganie postanowionych celów.



Rozwijanie kreatywności

Łamigłówki wymagają nieszablonowego myślenia i kreatywności. Pomagają rozwijać umiejętność myślenia „poza schematami”.



Zabawa i rozrywka

Łamigłówki są po prostu dobrą zabawą! Można je rozwiązywać samodzielnie, ale też

w grupie, co sprzyja integracji i wspólnej rozrywce. Prosimy spróbować dać w klasie jedną większą łamigłówkę na każde 2 osoby do wspólnego rozwiazywania – nawiąże się współpraca.



Lepsza koncentracja



Wymagająca skupienia praca nad łamigłówką poprawia koncentrację we wszystkich dziedzinach życia, zarówno w szkole, jak i w codziennych obowiązkach.



Zapobieganie starzeniu się mózgu



Regularne ćwiczenie umysłu poprzez rozwiązywanie łamigłówek może opóźniać procesy starzenia się mózgu.



Danuta Marciniak – Wydawnictwo LOGI