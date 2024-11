Rząd szykuje zmiany: mLegitymacja ON, wydłużenie do trzech miesięcy terminu ważności zaświadczeń lekarskich. Projekt rozporządzenia trafił do opiniowania

Rząd szykuje zmiany: mLegitymacja ON, wydłużenie do trzech miesięcy terminu ważności zaświadczeń lekarskich. Projekt rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności trafił do opiniowania

Do uzgodnień i opiniowania trafił projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. W uzasadnieniu wskazano, że konieczność nowelizacji wynika z nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rząd szykuje zmiany: mLegitymacja ON

Chodzi m.in. o wprowadzenie do obrotu prawnego legitymacji dokumentującej niepełnosprawność i legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności w postaci dokumentu mobilnego – mLegitymacji ON. Projektodawcy przypomnieli, że ustawa o aplikacji mObywatel wprowadza możliwość uzyskania przez osoby z niepełnosprawnością mLegitymacji dokumentującej niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności. To zaś musi znaleźć odzwierciedlenie w przepisach rozporządzenia sprawie orzekania o niepełnosprawności. Nowelizacja zakłada dodanie załączników, które będą zawierały wzory legitymacji dokumentującej niepełnosprawność i legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności w postaci dokumentów mobilnych

Resort szacuje, że z możliwości korzystania z legitymacji dokumentującej niepełnosprawność i legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności w postaci dokumentu mobilnego będzie mogło skorzystać 3 mln 652 tys. osób z niepełnosprawnościami.

Wydłużenie do trzech miesięcy terminu ważności zaświadczeń lekarskich

Nowelizacja zakłada wydłużenie do trzech miesięcy terminu ważności zaświadczeń lekarskich dołączanych do wniosku o wydanie orzeczenia. Nowela ustawy o rehabilitacji wprowadziła m.in. przepis stanowiący o tym, że osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności może wystąpić do powiatowego zespołu z wnioskiem o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu ważności orzeczenia o niepełnosprawności, co – zdaniem projektodawców – doprowadziło do rozbieżności z jednym z zapisów w tymże rozporządzeniu. Chodzi o § 6 ust. 2. Nowela ma za zadanie zaktualizowanie tego przepisu.

Projekt zakłada wejście w życie przepisów dzień po dacie jego ogłoszenia. Jednakże przepisy dotyczące mLegitymacji ON zaczną faktycznie działać dopiero po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw komunikatu określającego dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usługi udostępnienia legitymacji dokumentującej niepełnosprawność albo dokumentującej stopień niepełnosprawności w postaci dokumentu mobilnego.

