Narodowy Portal Onkologiczny - baza wiedzy dla pacjentów

Jest już dostępny Narodowy Portal Onkologiczny. To portal dla pacjentów, którzy szukają sprawdzonych informacji na temat choroby onkologicznej, możliwościach jej leczenia i o profilaktyce.

Portal działa pod adresem: onkologia.gov.pl.

Działalność portalu zainaugurowano podczas konferencji prasowej w Narodowym Instytucie Onkologii Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk powiedziała, że portal łączy wiedzę ekspertów z Narodowego Instytutu Onkologii i potrzeby pacjentów. Podkreśliła, że wszystkie informacje na portalu są i będą weryfikowane przez specjalistów z dziedziny onkologii. Dodała, że Narodowy Portal Onkologiczny powstał pod nadzorem resortu.

Co można znaleźć na Narodowym Portalu Onkologicznym

Co dla pacjenta? Na Narodowym Portalu Onkologicznym znajdują się informacje o sposobach terapii oraz o miejscach, w których prowadzone jest leczenie onkologiczne. Można znaleźć tam informacje o kolejnych krokach w terapii onkologicznej, profilaktyce, możliwości wsparcia psychologicznego. Informacje są podawane m.in. w formie animacji i filmów. NPO jest dostosowany do smartfonów. Dyrektorka Instytutu Onkologii Beata Jagielska powiedziała, że pacjenci i specjaliści uzyskują w jednym miejscu dostęp do aktualnych informacji na temat leczenia onkologicznego.

Prezes Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej Dorota Korycińska podkreśliła, że organizacjom pacjenckim zależało szczególnie na części interaktywnej.

Po wpisaniu wieku, płci i kodu pocztowego osoba korzystająca z portalu otrzyma informację, na jakie badania profilaktyczne powinna się zgłosić.

Aktualne i rzetelne informacje

Kamil Dolecki ze Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma podkreślił, że osoby, które otrzymały diagnozę onkologiczną, najczęściej pytają: "Dlaczego ja?", "Jak się leczyć?" i "Co dalej?". Zaznaczył, że osoba szukająca pomocy znajdzie na portalu rzetelne, aktualne informacje podane w przystępny sposób.

Do zapisania adresu strony w przeglądarce i na telefonie zachęcał przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego prof. Piotr Rutkowski.

Pacjentka Anita Wojtaś-Jakubowska, która leczyła się onkologicznie zaapelowała o wykonywanie badań profilaktycznych. "Mnie gastroskopia uratowała życie" - powiedziała. Dodała, że dzięki badaniu wykryto u niej nowotwór, zanim zaczął dawać objawy.