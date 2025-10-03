KRUS: Składki na ubezpieczenie rolników w IV kwartale 2025 r. – stawki i terminy płatności

Rolnicy, małżonkowie i domownicy opłacający składki w KRUS muszą przygotować się na nowe stawki w IV kwartale 2025 roku. Sprawdź, ile wynoszą składki na ubezpieczenia społeczne rolników i do kiedy trzeba je zapłacić.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) ogłosiła wysokość składek na ubezpieczenia społeczne obowiązujące w październiku, listopadzie i grudniu 2025 roku. Podstawowa składka emerytalno-rentowa, powiązana z wysokością emerytury podstawowej, wynosi 169 zł miesięcznie. Dodatkowo rolnicy prowadzący gospodarstwa powyżej 50 ha przeliczeniowych muszą liczyć się z wyższymi, progresywnymi składkami.

REKLAMA

REKLAMA

Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie

W IV kwartale 2025 roku składka na to ubezpieczenie wynosi 78 zł miesięcznie za każdego rolnika, małżonka, domownika lub pomocnika rolnika. W przypadku objęcia ubezpieczeniem wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka to 26 zł miesięcznie.

Składka emerytalno-rentowa w 2025 roku

We wrześniu 2025 roku emerytura podstawowa wynosiła 1691,02 zł. Oznacza to, że w IV kwartale podstawowa składka emerytalno-rentowa za rolników, małżonków i domowników wynosi 169 zł miesięcznie.

Dodatkowa składka dla większych gospodarstw

Rolnicy prowadzący gospodarstwa o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych płacą dodatkową składkę, której wysokość zależy od wielkości gospodarstwa:

REKLAMA

do 100 ha – 203 zł,

100–150 ha – 406 zł,

150–300 ha – 609 zł,

powyżej 300 ha – 812 zł.

Terminy płatności składek w IV kwartale 2025 roku

KRUS przypomina, że termin opłacenia składek za rolników, małżonków i domowników za IV kwartał upływa 31 października 2025 roku. W przypadku pomocników rolnika składki należy regulować do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.

Dalszy ciąg materiału pod wideo