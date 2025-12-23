Uwaga na oblodzenie. IMGW ostrzega

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem dla części woj. dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Uwaga na oblodzenie

Alerty dotyczą południowych krańców województw. Oblodzenie będzie spowodowane prognozowanym zamarzaniem mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu lub mżawki, przechodzących w deszcz ze śniegiem i śnieg. Ostrzeżenia będą obowiązywały od 23 grudnia od godz. 14, do godz. 2 w wigilijną noc.

REKLAMA

REKLAMA

Na obszarach objętych ostrzeżeniem temperatura minimalna przyjmie wartości od minus 1 st. C do minus 5 st. C, a temperatura przy gruncie wyniesie od minus 4 st. C do minus 7 st. C. Jak informuje Instytut, ujemna temperatura powietrza utrzyma się co najmniej przez kolejne dwie doby.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.