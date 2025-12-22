REKLAMA

Od stycznia świadczenie wspierające dostępne dla wszystkich uprawnionych z niepełnosprawnością

Od stycznia świadczenie wspierające dostępne dla wszystkich uprawnionych z niepełnosprawnością

22 grudnia 2025, 12:36
Od stycznia świadczenie wspierające dostępne dla wszystkich uprawnionych z niepełnosprawnością
Od stycznia świadczenie wspierające dostępne dla wszystkich uprawnionych z niepełnosprawnością
Od 1 stycznia 2026 r. świadczenie wspierające, wypłacane przez ZUS, obejmie szerszą grupę osób z niepełnosprawnością – tych, które w decyzji wojewódzkiego zespołu uzyskały co najmniej 70 punktów w skali potrzeby wsparcia. Do końca listopada 2025 r. ZUS przyjął 188,5 tys. wniosków.

Świadczenie wspierające - dla kogo?

Świadczenie wspierające zostało wprowadzone etapowo, aby dostosować system do rosnącej liczby uprawnionych. Od 2024 r. przysługiwało osobom z najwyższym poziomem potrzeby wsparcia (87–100 punktów), a od 2025 r. rozszerzono je na osoby z 78–86 punktami.

Od przyszłego roku dostęp do niego uzyskają wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które mają co najmniej 70 punktów (z wyjątkiem specjalnej ścieżki dla osób, których opiekunowie pobierali świadczenia opiekuńcze – one mogły korzystać już od 2024 r.).

„Miesięczna wysokość świadczenia zależy od liczby punktów i wynosi od 40 proc. do 220 proc. aktualnej renty socjalnej (1878,91 zł brutto po waloryzacji z marca 2025 r.), czyli od 752 zł do 4134 zł. Świadczenie jest waloryzowane automatycznie i wypłacane wyłącznie na konto bankowe” - przekazał ZUS.

Gdzie się zgłosić?

Osoba ubiegająca się o świadczenie powinna złożyć wniosek do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) o decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia. Po otrzymaniu decyzji (po 14 dniach od doręczenia, jeśli nie zostało wniesione odwołanie) powinna złożyć wniosek do ZUS – wyłącznie elektronicznie przez PUE/eZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

„Od momentu uprawomocnienia się decyzji WZON, klient ma 3 miesiące na złożenie wniosku. Wtedy świadczenie będzie mu przysługiwać z wyrównaniem. Wniosek w imieniu osoby z niepełnosprawnością może złożyć jej pełnomocnik lub opiekun prawny” - przekazał ZUS.

„Osoby, którym prawo do świadczenia przysługuje od 1 stycznia 2026 r., powinny złożyć wniosek jak najszybciej, najlepiej w grudniu 2025 r. lub najpóźniej do końca stycznia 2026 r. W przeciwnym razie, jeśli osoba uprawniona złoży wniosek dopiero w lutym, nie otrzyma środków za styczeń” – wyjaśniła wicedyrektor Departamentu Świadczeń dla Rodzin w Centrali ZUS Ewa Krysiewicz.

Świadczenie wspierające jest niezależne od innych świadczeń ZUS, takich jak renta socjalna czy świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Do końca listopada 2025 r. ZUS wypłacił świadczenia na kwotę prawie 7,7 mld zł. Najwięcej wniosków zostało złożonych w województwach: małopolskim (22 tys.), podkarpackim (17,6 tys.), kujawsko-pomorskim (15,6 tys.). Wysokie kwoty wypłat odnotowano m.in. w Małopolsce (ponad 1 mld zł) i na Podkarpaciu (blisko 732 mln zł).

oprac. Kinga Olszacka
Źródło: PAP
