Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » W Boże Narodzenie wyrzucamy najwięcej jedzenia. Rocznie w śmieciach ląduje żywność o wartości 2-3 tys. zł

W Boże Narodzenie wyrzucamy najwięcej jedzenia. Rocznie w śmieciach ląduje żywność o wartości 2-3 tys. zł

21 grudnia 2025, 09:57
Jedno gospodarstwo domowe wyrzuca 165 kg żywności rocznie; to ok. 67 kg w przeliczeniu na mieszkańca - wynika z danych Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego. Zdaniem IOŚ, święta Bożego Narodzenia to okres największej nadprodukcji żywności w polskich domach.

W Boże Narodzenie wyrzucamy najwięcej jedzenia

„Święta Bożego Narodzenia to okres największej nadprodukcji żywności w polskich domach. Kupujemy i gotujemy »na zapas«, często znacznie ponad rzeczywiste potrzeby. Efekt? Duża część potraw trafia do kosza, co oznacza nie tylko zmarnowane produkty, ale także pieniądze wydane na zakupy oraz koszty ich przygotowania – wodę, prąd, gaz i czas poświęcony na gotowanie” - wskazał IOŚ-PIB w komunikacie. Dodał, że do wyrzucania żywności w okresie świątecznym przyznaje się 83 proc. Polaków.

Wedle najnowszych badań Instytutu i SGGW przeprowadzonych na 600 gospodarstwach domowych, w przeciętnym polskim domu wyrzuca się tygodniowo blisko 4 kg żywności, czyli ponad 560 gramów dziennie. W skali roku daje to średnio 165 kg odpadów żywności na jedno gospodarstwo, czyli ok. 67 kg na jednego mieszkańca. Rocznie zatem w całej Polsce gospodarstwa domowe pozbywają się ponad 2,5 mln ton żywności.

Cytowana w komunikacie Sylwia Łaba z IOŚ zwróciła uwagę, że marnowanie jedzenia to obecnie jeden z najbardziej niedostrzeganych kosztów życia codziennego. Rocznie przeciętna polska rodzina wyrzuca do kosza żywność o wartości 2–3 tys. zł.

„Święta są momentem, w którym kumulują się wszystkie czynniki sprzyjające marnowaniu: przygotowywanie zbyt dużej ilości jedzenia, wizyty gości oraz nieregularne spożywanie posiłków. To nie jest jednorazowy problem kilku dni, lecz sygnał, jak funkcjonuje nasz codzienny model konsumpcji” – dodała Łaba.

Wyrzucamy jedzenie zdatne do spożycia

Zgodnie z danymi IOŚ-u, ponad 80 proc. zbędnej żywności trafia bezpośrednio do kosza. Tylko niewielka część jest kompostowana lub przekazywana innym. Większą część wyrzucanej żywności (59 proc.) stanowi jedzenie, które jest jeszcze zdatne do spożycia.

Jednocześnie - jak wynika z badania - 97 proc. Polaków twierdzi, że marnuje żywność, bo jest ona już niezdatna do zjedzenia, 91 proc, robi to, bo utraciła ona świeżość, a 96 proc. przyznaje, że kupiło lub przygotowało zbyt dużą ilość jedzenia. 84 proc. wskazuje jako powód zepsucie żywności.

Łaba zwróciła też uwagę, że nadkonsumpcja w święta jest społecznie akceptowana, a nawet oczekiwana, mimo że szkodzi zarówno zdrowiu, jak i racjonalnemu gospodarowaniu zasobami.

IOŚ wskazał również, że gospodarstwa domowe, w których domownicy jedzą część posiłków poza domem lub przyjmują gości, częściej pozbywają się jedzenia z powodu nadmiaru, utraty świeżości i zepsucia.

oprac. Kinga Olszacka
Źródło: PAP
