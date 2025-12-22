Poczta Polska dostarczy wszystkim „Poradnik bezpieczeństwa” autorstwa MON, MSWiA i RCB. Mieszkańcy wschodnich województw otrzymają do 15 stycznia 2026 r.

W komunikacie z 22 grudnia 2025 r. Poczta Polska SA poinformowała, że podpisała umowę z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji na dostarczenie "Poradnika bezpieczeństwa" do wszystkich mieszkańców kraju. Inicjatywa ma na celu zwiększenie świadomości obywateli w zakresie ochrony życia, zdrowia i mienia. Dystrybucja pakietów już się rozpoczęła w województwie lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim, a mieszkańcy kolejnych będą systematycznie otrzymywali pakiety po Świętach Bożego Narodzenia oraz na początku stycznia 2026 r.

„Poradnik bezpieczeństwa”

Na stronie poradnikbezpieczenstwa.gov.pl możemy przeczytać, że w ciągu ostatnich lat zagrożenie wobec Polski znacząco wzrosło. Dezinformacja, cyberataki, zagrożenia hybrydowe, sabotaż czy dywersja są wykorzystywane do destabilizacji państwa. Wojna na Ukrainie także wpływa negatywnie na nasze poczucie bezpieczeństwa.



Wzrasta też ryzyko ekstremalnych zjawisk pogodowych. Ich skutki mogą powodować przerwy w dostawie prądu, utrudnienia w przemieszczaniu się i komunikowaniu, zniszczenia materialne, trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej, a także zagrażać zdrowiu i życiu. Wielu z nich nie da się uniknąć, ale można się na nie przygotować. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej dostrzega wagę tych wyzwań, dlatego opracował „Poradnik bezpieczeństwa”.



Poradnik ten zostanie rozesłany do wszystkich gospodarstw domowych w Polsce. Dostępny będzie też w wersji wydrukowanej alfabetem Braille’a. Inne wersje językowe można pobrać w wersji elektronicznej na stronie: poradnikbezpieczenstwa.gov.pl.

Poradnik ten, pod którym podpisały się Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa daje szereg wskazówek, jak zachować się w trudnych sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu - w następujących rozdziałach:

Dostarczenie Poradnika MSWiA powierzyło Poczcie Polskiej. Realizacja kontraktu odbędzie się w dwóch transzach. Pierwsza z nich to dystrybucja 2 mln pakietów na terenie województwa lubelskiego, podlaskiego i warmińsko–mazurskiego do 15 stycznia 2026 r. Druga to 14,8 mln pakietów dostarczanych do mieszkańców województwa dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.



– Poczta Polska odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu ciągłości i bezpieczeństwa państwa. W dobie rosnących zagrożeń nasza unikalna infrastruktura, zasięg i doświadczenie stają się fundamentem stabilności. Realizacja kontraktów na rzecz państwa to nie tylko obowiązek, ale i odpowiedzialność, którą traktujemy priorytetowo. Jesteśmy gotowi wspierać administrację publiczną w budowaniu odporności kraju na wszelkie próby destabilizacji – podkreśla Piotr Szajczyk, wiceprezes Poczty Polskiej ds. sprzedaży.



Decyzja MSWiA potwierdza, że Poczta Polska pozostaje kluczowym partnerem instytucji publicznych w zakresie usług pocztowych, dysponując największą siecią placówek i zapleczem logistycznym w kraju oraz gwarantując nie tylko sprawne doręczenia, ale także stabilność i bezpieczeństwo procesów, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie państwa.