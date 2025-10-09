Zwolnienie lekarskie a adres pobytu: ten błąd może kosztować Cię zasiłek chorobowy!
Na zwolnieniu lekarskim liczy się nie tylko diagnoza, ale też adres, pod którym przebywasz. Jeśli podczas choroby nie zgłosisz faktycznego miejsca pobytu, możesz mieć problem z ZUS-em i utracić prawo do zasiłku. Sprawdź, jakie obowiązki ma chory i o czym pamiętać, by nie narazić się na kłopoty.
- Dlaczego adres pobytu na zwolnieniu lekarskim jest tak ważny
- Co wpisać w eZLA — i jak uniknąć najczęstszego błędu
- Zmiana miejsca pobytu podczas choroby — jak i kogo o tym powiadomić
- Kto może kontrolować zwolnienie lekarskie
Dlaczego adres pobytu na zwolnieniu lekarskim jest tak ważny
Wskazanie właściwego miejsca pobytu przez osobę chorą ma kluczowe znaczenie podczas kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby. Na adres wskazany w zwolnieniu lekarskim może trafić korespondencja z ZUS-u, wzywająca do stawienia się na badanie przez lekarza orzecznika.
W przypadku niestawienia się na taką kontrolę, zasiłek chorobowy zostaje wstrzymany od następnego dnia po wyznaczonej dacie badania. Taka decyzja wynika z braku możliwości oceny stanu zdrowia przez lekarza orzecznika ZUS.
Co wpisać w eZLA — i jak uniknąć najczęstszego błędu
Na zwolnieniu lekarskim powinien znaleźć się adres faktycznego pobytu osoby ubezpieczonej w trakcie trwania niezdolności do pracy. Nie chodzi tu o adres zameldowania lub zamieszkania. Pacjent ma obowiązek podać lekarzowi ten aktualny adres podczas wizyty i ma 3 dni na poinformowanie pracodawcy i ZUS-u, jeśli miejsce pobytu zmieni się w trakcie zwolnienia.
Często zdarzają się przypadki, gdy w systemie eZLA podany jest adres zameldowania, a nie zamieszkania chorego - czyli faktycznie ten, pod którym stale przebywa pacjent. Z tego powodu już w tracie wizyty u lekarza, przy wystawieniu e-zwolnienia, chory powinien przekazać wystawiającemu zwolnienie lekarskie adres pod jakim będzie przebywał podczas choroby. Ten właśnie adres powinien znaleźć się na zwolnieniu lekarskim.
Zmiana miejsca pobytu podczas choroby — jak i kogo o tym powiadomić
Możliwe są również takie sytuacje, gdy pacjent w trakcie choroby uświadamia sobie, że potrzebuje pomocy innych. Z tego powodu zmienia miejsce pobytu i przenosi się np. do rodziców, którzy będą się nim opiekować podczas choroby. Nic nie stoi na przeszkodzie, by to zrobić, ale koniecznie trzeba powiadomić o tym ZUS i pracodawcę. Chory ma na to 3 dni od wystąpienia tej okoliczności.
Kto może kontrolować zwolnienie lekarskie
ZUS przypomina, że kontrolę wykorzystywania zwolnień lekarskich ma prawo przeprowadzić nie tylko Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale uprawnieni płatnicy składek, którzy wypłacają zasiłki (pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 20 osób). Kontrola polega na sprawdzeniu, czy zwolnienie wykorzystywane jest prawidłowo, tzn. czy chory wykorzystuje zwolnienie lekarskie zgodnie z jego przeznaczeniem i stosuje się do zaleceń lekarza, a nie np. pracuje, remontuje mieszkanie, czy wykonuje inne prace, które mogłyby wydłużyć powrót do zdrowia.
