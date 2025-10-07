REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Zadania » Pomoc społeczna » Proszę mi wytłumaczyć. Czym się różnimy, my emerytki z najniższą emeryturą? Tylko wiekiem 54 lat i 55 lat?

Proszę mi wytłumaczyć. Czym się różnimy, my emerytki z najniższą emeryturą? Tylko wiekiem 54 lat i 55 lat?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 października 2025, 10:25
[Data aktualizacji 07 października 2025, 13:02]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Proszę mi wytłumaczyć, czym się różnię, ja, emerytka mająca najniższą emeryturę, która w chwili śmierci męża miała skończone 55 lat. Od emerytki mającej tak samo niską emeryturę. Tylko, że w chwili śmierci współmałżonka miała np. 54 lata?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od roku stałe pytanie stawiane rządowi przez emerytki, które nie otrzymały renty wdowiej. Bo data śmierci męża stała się przesłanką przyznawania świadczenia.

Takie pytania (w formie listów) stale trafiają do redakcji i dziennikarzy Infor.pl. I to pomimo tego, że już od 2024 r. wszyscy wiemy jak ostatecznie wyglądają zasady przyznawania renty wdowiej. Wydawało się, że wraz z upływem czasu temat wygaśnie. Z listów do redakcji wynika, że tak się nie dzieje. I wszyscy dalej i konsekwentnie krytykują limity wieku dla wdów i wdowców - renta przyznana jest tylko wtedy, gdy śmierć małżonka nastąpiła w okresie, gdy żona miała 55 lat (i więcej) a mąż 60 lat (i więcej).

REKLAMA

REKLAMA

Nie wiemy, co odpowiadać na pytania czytelników. Nie ma bowiem żadnego uzasadnienia dla tej zasady i tych limitów wieku.

Polecamy VAT 2025. Podatki część 2

Kalendarz 2026 [Kalendarz księgowego]

REKLAMA

Przykładowy list czytelniczki Infor.pl:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Mam nadzieję że ktoś wreszcie rządzącym politykom głośno zwróci uwagę na ten warunek dla renty wdowiej i się z tego nasi ustawodawcy wycofają

Dzień dobry,

Jeden z warunków, które trzeba spełnić, by otrzymać to świadczenie jest okrutny niesprawiedliwy i ohydny - żeby nie powiedzieć dosadniej. Chodzi o warunek ukończenia 55 lat kobiety w chwili śmierci współmałżonka. Proszę mi wytłumaczyć, czym się różni Emerytka mająca np. najniższą emeryturę, która w chwili śmierci męża miała skończone 55, od emerytki mającej tak samo niską emeryturę tylko, że w chwili śmierci współmałżonka miała np. 54 lata? Jednej i drugiej mąż pracował i odprowadzał składki. Jedna i druga została nagle sama z jednym świadczeniem i wszystkim opłatami sama. Jednej się rzuca parę groszy, a drugą państwo zostawia samą sobie. Nie dość, że wcześniej odeszła najbliższa osoba, to jeszcze okazuję się, że nie w tym czasie co powinna, a przecież daty śmierci się nie wybiera. Tak, że jak piszecie Państwo o sprawiedliwości, to w tej sprawie nie ma jej wcale. A politycy, którzy ustalili takie ograniczenie powinni karnie za to odpowiedzieć, a nie jeszcze chwalą się tym bublem i podnoszą ludziom ciśnienie. Mam nadzieję, że ktoś głośno zwróci uwagę na ten warunek i się z tego nasi ustawodawcy wycofają.

Zobacz również:

Inne listy:

Zobacz również:

List wywołał dyskusje w mediach społecznościowych Infor.pl. Przykładowe komentarze:

Moja mama została wdową w wieku 46 lat...Teraz dostaje najniższą emeryturę i nie przysługuje jej ta renta wdowia, którą tak się chwalą politycy, bo tato zmarł zbyt dawno. Za jego długi, po jego śmierci ZUS ją dojeżdżał finansowo przez lata. Lata życia w biedzie...dla niej i dla nas dzieci. Mam wrażenie, że ustawodawcy chcieli stworzyć ustawę, z którą mogliby się obnosić, ale która nie kosztowałaby ich za dużo.

Ważne

Moja mama ma podobnie. Miała 53 lata, gdy zmarł tata, a nie 55, więc się nie załapała na tą rentę wdowią, o której tak trąbią. Tata zmarł w wieku 56 lat, więc emerytury swojej nie dożył.

Interpelacja nr 9285 - w sprawie renty wdowiej dla osób, które nie nabyły prawa do renty rodzinnej wcześniej niż w wieku 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni)

Link do interpelacji

Zgłaszający: Bartosz Romowicz, Tomasz Zimoch, Norbert Pietrykowski

Interpelacji czytamy:

"Do mojego biura poselskiego zgłosili się wdowy i wdowcy, którzy nie nabyli prawa do renty rodzinnej wcześniej niż w wieku 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni), czyli nie są uprawnieni do złożenia wniosku. Osoby te twierdzą, że zostały podwójnie pokrzywdzone – najpierw wdowiejąc w młodym wieku, a teraz ponownie ze względu na wyeliminowanie ich z systemu renty wdowiej.

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie
Autopromocja

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie

Sprawdź

Dlatego proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy minister rodziny, pracy i polityki społecznej otrzymuje podobne zgłoszenia od innych osób będących w tej samej sytuacji?

2. Czy minister rodziny, pracy i polityki społecznej planuje przygotowanie zmian i przedłożenie ich Sejmowi w tym zakresie?

3. Czy znane są ministrowi koszty dla budżetu państwa rozwiązań, które obejmują takie osoby rentą wdowią?"

Przesłanki otrzymania wypłat z tytułu renty wdowiej w 2025 r. (informacje ze strony zus.pl

Link do przesłanek przyznania renty wdowiej.

Są cztery przesłanki:

1) masz co najmniej 60 lat (jeśli jesteś kobietą) i 65 lat (jeśli jesteś mężczyzną),

2) do dnia śmierci Twojego małżonka (lub małżonki) pozostawałaś (lub pozostawałeś) z nim (lub z nią) we wspólności małżeńskiej,

3) nabyłaś lub nabyłeś prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu, w którym ukończyłaś 55 lat, jeśli jesteś kobietą lub ukończyłeś 60 lat, jeśli jesteś mężczyzną,

4) nie jesteś obecnie w związku małżeńskim.

Powiązane
MOPS od 10 lat ignorują Trybunał Konstytucyjny. Bo wojewoda zabierze im pieniądze
MOPS od 10 lat ignorują Trybunał Konstytucyjny. Bo wojewoda zabierze im pieniądze
Kolejna pułapka w sądzie na walczących z MOPS o zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł
Kolejna pułapka w sądzie na walczących z MOPS o zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł
Zasiłek z MOPS? Tak, ale pamiętaj o wywiadzie środowiskowym
Zasiłek z MOPS? Tak, ale pamiętaj o wywiadzie środowiskowym
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
NSA: Przychodnia musi odbierać telefony od pacjentów. Sam numer nie wystarczy – Rzecznik Praw Pacjenta przypomina o wyroku
07 paź 2025

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że placówki medyczne mają obowiązek zapewnić pacjentom realny kontakt telefoniczny z rejestracją. Samo podanie numeru telefonu nie wystarcza. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że utrudniony kontakt z przychodnią może oznaczać naruszenie zbiorowych praw pacjentów. Placówki muszą tak zorganizować pracę, by pacjent mógł dodzwonić się bez zbędnej zwłoki.
Świadczenie wspierające: 60 000 wykluczonych osób niepełnosprawnych. Liczą na 60 punktów [stopień umiarkowany i lekki]
07 paź 2025

Nadzieja dla osób niepełnosprawnych (stopień umiarkowany i lekki) na korzystne zmiany w świadczeniu wspierającym? Mają polegać na obniżeniu progu punktów w decyzji wydawanej przez WZON (tzw. poziom potrzeby wsparcia). Obecnie próg jest tak ustawiony, że preferuje co do otrzymania świadczenia wspierającego, osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Było to 87 punktów w 2024 r. (teraz jest 78 punktów). W efekcie np. w październiku 2024 r. świadczenie to otrzymało tylko około 5%-6% osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (w całej puli beneficjentów).
Jak klasa społeczna wpływa na nasze podejście do psychologii? [Raport PAN: Status społeczno-ekonomiczny a psyche]
07 paź 2025

Czy nasz status społeczny wpływa na to, czy ufamy psychologom i korzystamy z terapii? Nowy raport Instytutu Psychologii PAN pokazuje, że podejście Polek i Polaków do zdrowia psychicznego w dużej mierze zależy od klasy społecznej. Dla jednych terapia to codzienność, dla innych – wciąż luksus lub powód do wstydu.
Źle dla niepełnosprawności z umiarkowanym stopniem. Nie tylko przez zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł) {Opinia}
06 paź 2025

Subiektywna opinia autora tekstu o złych czasach dla osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wynika nie tylko z tego, że do Sejmu wpłynęły niedawno dokumenty z informacją, że prawdopodobnie aż do 2028 r. zasiłek pielęgnacyjny nie będzie podwyższony (od 2019 r.!).

REKLAMA

Proszę mi wytłumaczyć. Czym się różnimy, my emerytki z najniższą emeryturą? Tylko wiekiem 54 lat i 55 lat?
07 paź 2025

Od roku stałe pytanie stawiane rządowi przez emerytki, które nie otrzymały renty wdowiej. Bo data śmierci męża stała się przesłanką przyznawania świadczenia.
Uwaga! Ostrzeżenie przed fałszywymi SMS-ami z ZUS
06 paź 2025

Ostatnio lekarze otrzymują SMS-y z linkiem do rzekomej „aktualizacji” certyfikatu do wystawiania zwolnień lekarskich. ZUS ostrzega - to próba oszustwa!
System kaucyjny zmienia układ sił w gospodarce odpadami. Samorządy zgłaszają obawy
06 paź 2025

Od 1 października 2025 roku w Polsce działa nowy system kaucyjny, który — choć formalnie nie obejmuje gmin — realnie wpływa na funkcjonowanie samorządowych systemów gospodarowania odpadami. Samorządy obawiają się nie tylko utraty przychodów z wartościowych frakcji, ale też wzrostu kosztów i problemów z realizacją ustawowych poziomów recyklingu. Eksperci zauważają, że bez pełnego wdrożenia systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, skutki tych zmian mogą być dotkliwe. Komentarza w tej sprawie udziela mec. Bartłomiej Tkaczyk, partner w kancelarii LEGALLY.SMART.
Gdzie wyrzucać styropian opakowaniowy po sprzętach agd?
06 paź 2025

Gdzie wyrzuca się styropian? Wszystko zależy od jego rodzaju. Styropian można wyrzucić do pojemnika żółtego, czarnego albo bezpośrednio do PSZOK-u. Do którego worka wrzucać styropian opakowaniowy czyli po sprzętach agd?

REKLAMA

Morska Modernizacja Polski: Trzy programy realizowane przez PGZ [Gość Infor.pl]
03 paź 2025

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) realizuje obecnie najbardziej złożony i zaawansowany technologicznie program w historii polskiej Marynarki Wojennej. Wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Jan Grabowski podczas Warsaw Security Forum przekazał, że przyszłość polskiej floty opiera się na trzech filarach: najpotężniejszych w historii fregatach Miecznik, okręcie ratowniczym Ratownik oraz strategicznym programie okrętów podwodnych Orka. Ile lat dzieli nas od momentu, w którym Polska w pełni zabezpieczy swoje strategiczne interesy na Bałtyku?
KRUS: Składki na ubezpieczenie rolników w IV kwartale 2025 r. – stawki i terminy płatności
03 paź 2025

Rolnicy, małżonkowie i domownicy opłacający składki w KRUS muszą przygotować się na nowe stawki w IV kwartale 2025 roku. Sprawdź, ile wynoszą składki na ubezpieczenia społeczne rolników i do kiedy trzeba je zapłacić.

REKLAMA