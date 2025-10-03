REKLAMA

Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Morska Modernizacja Polski: Trzy programy realizowane przez PGZ [Gość Infor.pl]

Morska Modernizacja Polski: Trzy programy realizowane przez PGZ [Gość Infor.pl]

03 października 2025, 14:34
Szymon Glonek
Szymon Glonek
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Podyplomowych Studiów Psychologii Zachowań Rynkowych na Uniwersytecie Warszawskim.
Morska Modernizacja Polski: Trzy programy realizowane przez PGZ [Gość Infor.pl]
Morska Modernizacja Polski: Trzy programy realizowane przez PGZ [Gość Infor.pl]
INFOR

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) realizuje obecnie najbardziej złożony i zaawansowany technologicznie program w historii polskiej Marynarki Wojennej. Wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Jan Grabowski podczas Warsaw Security Forum przekazał, że przyszłość polskiej floty opiera się na trzech filarach: najpotężniejszych w historii fregatach Miecznik, okręcie ratowniczym Ratownik oraz strategicznym programie okrętów podwodnych Orka. Ile lat dzieli nas od momentu, w którym Polska w pełni zabezpieczy swoje strategiczne interesy na Bałtyku?

Jan Grabowski potwierdził, że polska Marynarka Wojenna oczekuje na wdrożenie trzech strategicznych zdolności: fregat rakietowych (Miecznik), okrętu ratowniczego (Ratownik) oraz okrętów podwodnych nowej generacji (Orka). Zaznaczył, że o ile pierwsze dwa programy są w fazie realizacji, o tyle na decyzję w sprawie Orki wciąż oczekuje cały przemysł.

Orka: Czekając na okręty podwodne

Projekt Orka jest na etapie oczekiwania na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, która, jak wierzy PGZ, zapadnie jeszcze w tym roku. Po jej podjęciu, proces budowy okrętów nowej generacji to kwestia najbliższych lat.

"Jeżeli podpiszemy kontrakt w 2026 roku, to myślę, że w okolicach 2032-2033 pierwszy okręt podwodny nowej generacji... wejdzie na wyposażenie Marynarki Wojennej RP" – ocenił Jan Grabowski.

Wiceprezes PGZ podkreślił, że okręty podwodne, będące systemami równie skomplikowanymi jak samoloty odrzutowe piątej generacji, nie będą budowane w polskich stoczniach ze względu na zbyt wysokie koszty i czasochłonność. Polska Grupa Zbrojeniowa ma za to ambicję i zdolności, by przejąć odpowiedzialność za utrzymanie i remonty (MRO) tych jednostek w całym ich cyklu życia, koncentrując się na stoczniach w Gdyni: PGZ Stocznia Wojenna oraz Stocznia Remontowa Nauta.

Mimo statusu Bałtyku jako niemal "wewnętrznego morza natowskiego", okręty podwodne są Polsce niezbędne. Wynika to z długiej linii brzegowej, potrzeby ochrony strategicznych interesów (m.in. infrastruktury wojskowej i cywilnej, jak farmy wiatrowe Orlenu) oraz obecności Obwodu Kaliningradzkiego. Okręty podwodne, dedykowane specyfice nierównego dna Bałtyku, są kluczowe dla obrony wód terytorialnych i wypełniania zobowiązań sojuszniczych w NATO.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ratownik: Wsparcie dla podwodniaków

Program Ratownik jest ściśle powiązany z Orką. Okręt ratowniczy ma służyć do pomocy okrętom podwodnym działającym na misjach. Kontrakt na jego budowę podpisano w ubiegłym roku. "Planujemy palenie blach pod ten okręt przed końcem tego roku" – ogłosił Grabowski.

Jednostka jest budowana przez konsorcjum PGZ S.A. i PGZ Stocznia Wojenna. PGZ Stocznia Wojenna odpowiada za budowę kadłuba, natomiast Centrum Techniki Morskiej (CTM) w Gdyni za wyposażenie okrętu, m.in. w system zarządzania uzbrojeniem SCOT.

Miecznik: najsilniejsza fregata w historii Program budowy trzech fregat rakietowych (Miecznik) to najbardziej skomplikowany system, jaki wejdzie na wyposażenie polskich Sił Zbrojnych.

Pierwsza z fregat, przyszły ORP Wicher, zostanie zwodowana w połowie sierpnia przyszłego roku. Wydarzenie to zapowiada się spektakularnie, ponieważ ze względu na zbyt płytki basen portowy w Gdyni, wodowanie odbędzie się na Zatoce Gdańskiej z wykorzystaniem specjalnej platformy.

"Zapraszam wszystkich na to święto, bo to będzie naprawdę święto dla Marynarki Wojennej, dla Wojska Polskiego, pierwsza po wojnie budowana fregata rakietowa w polskich stoczniach będzie wodowana" – powiedział Jan Grabowski.

ORP Burza, czyli druga jednostka w programie, jest już w budowie po uroczystym paleniu blach. Wejście do służby ostatniej z trzech fregat planowane jest na 2031 rok.

Fregaty Miecznik staną się najbardziej uzbrojonymi okrętami, jakie kiedykolwiek posiadała Marynarka Wojenna RP. Będą kluczowym elementem szeroko pojętej obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej Polski. Na pokładzie znajdzie się uzbrojenie takie jak:

  • Rakiety MBDA UK, CAMM i CAMM-AIR (te same, co w systemach lądowych).
  • Rakiety Woda-woda produkcji Konsberga (już wykorzystywane w
  • nabrzeżnych dywizjonach rakietowych).
  • Systemy dział 30-35 mm produkcji Pit-Radwar.
  • Lądowisko dla śmigłowców i radary.

Dzięki rozbudowanym systemom zbierania danych z lądu, powietrza, wody i pod wodą, 140-metrowy Miecznik będzie mógł pełnić funkcję morskiego centrum zarządzania polem walki, umacniając obronę Bałtyku jako integralnej części terytorium RP.

Źródło: INFOR
Morska Modernizacja Polski: Trzy programy realizowane przez PGZ [Gość Infor.pl]
03 paź 2025

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) realizuje obecnie najbardziej złożony i zaawansowany technologicznie program w historii polskiej Marynarki Wojennej. Wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Jan Grabowski podczas Warsaw Security Forum przekazał, że przyszłość polskiej floty opiera się na trzech filarach: najpotężniejszych w historii fregatach Miecznik, okręcie ratowniczym Ratownik oraz strategicznym programie okrętów podwodnych Orka. Ile lat dzieli nas od momentu, w którym Polska w pełni zabezpieczy swoje strategiczne interesy na Bałtyku?
