Kolejna nowelizacja Prawa wodnego

Uchwalona ustawa zmienia ustawę z dnia 20 lipca 2017 r – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566, ze zm.; dalej: Prawo wodne), ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785, ze zm.; dalej: ustawa o podatkach i opłatach lokalnych), ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799; dalej: Prawo ochrony środowiska), ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.; dalej: ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku) oraz ustawę z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 433, ze zm.; dalej: ustawa o szczególnych zasadach).

Celem nowelizacji jest rozstrzygnięcie wątpliwości interpretacyjnych, które powstały w procesie stosowania Prawa wodnego, w szczególności w odniesieniu do udzielania zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych oraz pozwoleń zintegrowanych, gospodarowania nieruchomościami Skarby Państwa, a także stosowania nowego systemu opłat za usługi wodne. Ustawa ogranicza wymóg przedkładania danych lub dokumentów, które znajdują się już w posiadaniu organu, sprzyjając redukowaniu barier biurokratycznych oraz skracaniu postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie jej przepisów.

reklama reklama

W ustawie doprecyzowano definicje m.in. budowli przeciwpowodziowej, przerzutu wody oraz urządzenia wodnego.

Zobacz również: Opłaty za usługi wodne w orzecznictwie sądów administracyjnych

Dodano przepis, który zakazuje wprowadzania wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych bezpośrednio do wód podziemnych lub do urządzeń wodnych, o ile wody te zawierają substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska.

Ustalono, że zakłady pobierające wodę, przeznaczające ścieki do rolniczego wykorzystania oraz wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi są obowiązane prowadzić pomiary ilości pobranej wody oraz ilości i jakości ścieków, a także ewidencję dokonywanych pomiarów.

Rozstrzygnięto o tym, że w kosztach projektowania lub wykonywania urządzeń wodnych może uczestniczyć ten, kto zamierza odnosić z nich korzyści. Przepis ten stosuje się także w przypadku ochrony przed powodzią lub suszą, żeglugi, poboru wód, energetycznego wykorzystania urządzeń wodnych, wprowadzania ścieków lub odprowadzania wody do urządzeń wodnych oraz innych usług wodnych, a także działalności gospodarczej związanej z wykorzystaniem urządzeń wodnych do celów rekreacyjnych, z wyłączeniem działalności wykonywanej przez uprawnionych do rybactwa.

Uściślono tryb wnoszenia przez właścicieli gruntów opłaty melioracyjnej na wyodrębniony rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (dalej Wody Polskie), które wpływy z tej opłaty (z odsetkami) przekazują na rachunek bieżący dochodów budżetowych ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.

Zobacz również: Wody Polskie zwrócą gminom tylko część utraconych dochodów w podatku od nieruchomości

Uzupełniono regulację dotyczącą zwolnienia z ponoszenia opłaty stałej za pobór wód do celów rolniczych lub leśnych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw, na potrzeby chowu i hodowli ryb oraz do celów elektrowni wodnych. Ustalono minimalny próg, od którego pobiera się opłatę za usługi wodne. Opłaty za usługi wodne nie będzie się wnosić, jeżeli jej wysokość ustalona przez Wody Polskie albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie przekracza 20 zł.

Rozszerzono wymóg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów. Zdecydowano też, że jeżeli przedsięwzięcie obejmuje działania wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenia wodnoprawnego, to wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenie wodnoprawne rozpatruje się w ramach jednego postępowania zakończonego wydaniem pozwolenia wodnoprawnego. Wyłączono z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia wodnoprawnego lokalizowanie, na okres 180 dni, tymczasowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Przedłużono do 30 lat czas, na jaki może być wydane pozwolenie wodnoprawne.

Uszczegółowiono przepisy odnoszące się do udzielenia przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Doprecyzowano kwestie ustalania wysokości opłaty za usługi wodne w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. (składanie właściwych oświadczeń przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne).

W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych upoważniono ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, działającego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, do określenia, w drodze rozporządzenia, warunków i trybu zwrotu utraconych dochodów przez gminy (z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości) oraz wzoru wniosku o zwrot tych dochodów.

Zmiany dokonane w Prawie ochrony środowiska zapewniają spójność z Prawem wodnym, określając m.in. istotne elementy postępowania o wydanie pozwolenia zintegrowanego obejmującego korzystanie z wód (pobór wód lub prowadzanie ścieków do wód lub do ziemi).

W ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku dodano przepis, stanowiący, że jeżeli przedsięwzięcie, dla którego jest wydawana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach lub jest przeprowadzana ponowna ocena oddziaływania na środowisko, ma być realizowane na terenie położonym na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów opiniujących lub uzgadniających, orzekanie w imieniu tych organów należy do organu, na obszarze właściwości miejscowej którego znajduje się większa część terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie (przepis nie dotyczy opinii lub uzgodnień dokonywanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego).

W ustawie o szczególnych zasadach zaliczono do budowli przeciwpowodziowych stopnie wodne.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 5 (zakłady pobierające wodę, przeznaczające ścieki do rolniczego wykorzystania oraz wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi są obowiązane prowadzić pomiary ilości pobranej wody oraz ilości i jakości ścieków oraz prowadzić ewidencję dokonywanych pomiarów) i art. 1 pkt 22 (podmioty korzystające z usług wodnych, wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi zapewniają pobieranie próbek przez akredytowane laboratoria, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, oraz dokonują badania jakości ścieków w tych laboratoriach), które wchodzą w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia;

2) art. 1 pkt 16 (podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne za pobór wód do celów elektrowni wodnych jest obowiązany przekazywać Wodom Polskim deklaracje kwartalne o ilości energii elektrycznej wyprodukowanej w obiekcie energetyki wodnej, wyrażonej w MWh, zgodnie z wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich, w terminie 14 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału), który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Źródło: http://www.prezydent.pl