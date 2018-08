Ostatni dzień na rejestrację komitetów wyborczych

Poniedziałek jest ostatnim dniem na rejestrację komitetów wyborczych w jesiennych wyborach samorządowych. Dotychczas PKW zarejestrowała 17 komitetów; na rozpatrzenie zawiadomień oczekuje 8 komitetów, w tym Kukiz'15 i Solidarnej Polski.

Partie polityczne i koalicje partii politycznych o utworzeniu komitetu wyborczego zawiadamiają Państwową Komisję Wyborczą; mają na to czas do poniedziałku do godz. 16.15. Zawiadomienie może być złożone pisemnie przez osobę upoważnioną przez organ partii politycznej lub np. pocztą. W przypadku wysłania zawiadomienia pocztą o dotrzymaniu terminu złożenia zawiadomienia decyduje data wpływu przesyłki do PKW.

O swoim utworzeniu PKW zawiadamia także komitet wyborczy organizacji oraz komitet wyborczy wyborców, w przypadku, gdy zamierza zgłosić kandydatów w więcej niż jednym województwie.

Dotychczas Komisja zarejestrowała 17 komitetów. Są to: komitet wyborczy Partii Razem, komitet wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, koalicyjny komitet wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska, komitet wyborczy Ruch Narodowy RP, komitet wyborczy Partia Zieloni, komitet wyborczy Porozumienie Jarosława Gowina, komitet wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, komitet wyborczy wyborców Bezpartyjni Samorządowcy, komitet wyborczy Ślonzoki Razem, komitet wyborczy Demokracja i Sprawiedliwość, komitet wyborczy II Rzeczpospolita Polska, komitet wyborczy Oburzeni, koalicyjny komitet wyborczy SLD Lewica Razem, komitet wyborczy Związku Słowiańskiego, komitet wyborczy Liga Samorządowa Pierwsza, komitet wyborczy Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin, komitet wyborczy wyborców Jedność Narodu - Wspólnota.

Do PKW wpłynęły także zgłoszenia kolejnych 8 komitetów: komitetu wyborczego Stronnictwa Pracy, komitetu wyborczego Unii Europejskich Demokratów, komitetu wyborczego wyborców Kukiz'15, komitetu wyborczego Śląskiej Partii Regionalnej, komitetu wyborczego wyborców Wolność, komitetu wyborczego Solidarnej Polski, komitetu wyborczego Wolni i Solidarni, komitetu wyborczego Kongres Nowej Prawicy. PKW ma trzy dni na przyjęcie zgłoszenia lub wezwanie do usunięcia wady.

W przypadku gdy komitet organizacji lub komitet wyborców zamierza zgłosić kandydatów na radnych tylko w jednym województwie, o swoim utworzeniu zawiadamia właściwego komisarza wyborczego; jest na to czas do poniedziałku, w godzinach urzędowania komisarza. W przypadku wysłania zawiadomienia pocztą, będzie decydować data wpłynięcia przesyłki do komisarza wyborczego.

W województwach komisarze wyborczy zarejestrowali dotychczas - jak wynika z informacji na stronie internetowej PKW - blisko 6,6 tys. komitetów wyborczych. Najwięcej komitetów zarejestrowano w województwach: mazowieckim (841), dolnośląskim (616) i wielkopolskim (657).

Formalnie kampania wyborcza w wyborach samorządowych ruszyła 14 sierpnia; wówczas rejestrację mogły rozpocząć komitety wyborcze. Dopiero od dnia wydania przez PKW postanowienia o przyjęciu zawiadomienia komitet wyborczy może m.in. rozpocząć zbieranie podpisów poparcia pod listami, prowadzić agitację wyborczą.

Wybory samorządowe odbędą się 21 października. Dwa tygodnie później, 4 listopada przeprowadzona zostanie druga tura głosowania tam, gdzie w pierwszej turze nie zostanie wybrany wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Do drugiej tury przechodzi dwóch kandydatów, którzy otrzymali najlepszy wynik. Wybieranych będzie blisko 47 tys. radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz blisko 2,5 tys. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.(PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska