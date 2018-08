Samorządowe strzelnice dofinansowane przez MON

MON ogłosiło konkurs na dofinansowanie budowy lub remontu samorządowych strzelnic, gdzie będzie można prowadzić zorganizowane szkolenia strzeleckie; resort jest gotów pokryć większość kosztów.

"Dzięki konkursowi ofert pn. +Strzelnica w powiecie+ samorządy będą mogły uzyskać dotacje od Ministerstwa Obrony Narodowej do 80 proc. wartości projektu" – poinformował resort w środę. Samorządy, które chcą się ubiegać o dotację, muszą dysponować nieruchomością i pokryć co najmniej jedną piątą kosztów remontu lub budowy strzelnicy.

Oferty można nadsyłać do MON do 21 września; konkurs ma zostać rozstrzygnięty do 19 października br. roku.

Według MON "projekt jest odpowiedzią na zwiększające się zainteresowanie sportem strzeleckim oraz kwestiami bezpieczeństwa wśród Polaków". "Jego realizacja przyniesie korzyści samorządom, które zyskają na swoim terenie nowoczesne i bezpieczne obiekty. Większa liczba strzelnic zwiększy także umiejętności obywateli, które mogą okazać się przydatne w sytuacji kryzysu lub zagrożenia" – ocenił resort.

Z wyremontowanych lub nowo zbudowanych strzelnic ma korzystać wojsko, inne służby mundurowe, organizacje paramilitarne, klasy mundurowe i sportowcy.

Projektowana lub modernizowana strzelnica musi spełnić określone przepisami warunki, by gwarantować bezpieczeństwo użytkowników; wymagana jest m. in. pozytywna opinia balistyczna.

Informacje na temat konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej MON pod adresem www.bip.mon.gov.pl. (PAP)

Autor: Jakub Borowski