Rozwój opieki nad dziećmi do 3 roku życia w latach 2016-2019

W ciągu zaledwie 2,5 roku liczba instytucji opieki dla dzieci do lat trzech w Polsce wzrosła o 49%, z niecałych 3 tys. do prawie 4,5 tys. placówek.

Duże zmiany

Przełomowe zmiany wprowadzono w 2017 roku wraz z nowelizacją tzw. ustawy żłobkowej przygotowaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wprowadziła ona ułatwienia w zakładaniu i prowadzeniu żłobków i klubów dziecięcych. Zniesiony został wymóg posiadania w żłobku co najmniej dwóch sal przeznaczonych na pobyt dzieci.

Wprowadzono możliwość większej integracji żłobków i klubów dziecięcych z przedszkolami. Wydłużono czas przebywania dzieci w klubach dziecięcych do 10 godzin, tak jak ma to miejsce w żłobkach. Rodzice zyskali większy udział w podejmowaniu decyzji związanych z prowadzeniem żłobka lub klubu dziecięcego, a także dokonywania kontroli warunków pobytu maluchów w tych placówkach.

Wprowadzono także normy żywienia dzieci w żłobkach. To nowa jakość, bo wcześniejsze przepisy nie regulowały kwestii żywienia, wskazując tylko obowiązek zapewnienia wyżywienia w żłobkach oraz higienicznych oraz możliwości higienicznego spożywania posiłków.

Edycja 2019

W tym roku nabór ofert w konkursie „Maluch+” rozpocznie się w listopadzie. Co ważne w tegorocznej edycji wzrosły kwoty dofinansowania do utworzenia nowego miejsca w ramach modułu 1. To dotacja na tworzenie nowych miejsc opieki przez samorządy i zapewnienie funkcjonowania tych miejsc. Podzielony jest na moduł 1a i 1b. Moduł 1a przeznaczony jest na zadania realizowane na terenie gmin, gdzie nie ma żadnych żłobków lub klubów dziecięcych. W module 1b wnioski mogą składać te samorządy, w których działają już instytucie opieki nad małymi dziećmi. Co ważne w tegorocznej edycji wzrosły kwoty dofinansowania do utworzenia nowego miejsca w ramach tego modułu. W module 1a z 20 tys. zł na 30 tys. zł, a w module 1 b z 20 tys. zł na 22 tys. zł.

Większe środki

W sumie ministerstwo na rozwój żłobków i klubów dziecięcych przeznaczy w ciągu czterech lat (2016-2019) aż 1,2 mld złotych. We wcześniejszych latach rocznie na ten cel przeznaczano 100 mln zł, a od 2015 r. 151 mln zł. Od 2018 r. środki na ten cel zwiększono aż 3-krotnie do 450 mln zł.

W całej Polsce działa już 4 460 placówek dla maluchów oferujących prawie 126 tys. miejsc opieki. Ok. 16,6% dzieci od 1. do 3. roku życia jest objętych opieką w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennego opiekuna. Uwzględniając dzieci pod opieką niań, wskaźnik „użłobkowienia” wynosi 17,8%.

W porównaniu do 2015 roku liczba miejsc opieki dla najmłodszych dzieci zwiększyła się o 49 proc. Miejsc opieki starczy już dla prawie 126 tys. dzieci. To ok. 42 tys. więcej niż w 2015 roku. W 2018 r. – na skutek kolejnych zmian w programie oraz trzykrotnego krotnego zwiększenia środków na rozwój żłobków i klubów dziecięcych może powstać ok. 24 tys. miejsc, tj. ponad 6 krotnie więcej niż średniorocznie w latach 2011-2016. Liczba miejsc dla najmłodszych na koniec roku może wynieść 143 tys.