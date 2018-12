Liczba etatów nauczycielskich w 2018 i 2019 r.

W roku szkolnym 2018/2019 o ponad 10 tys. wzrosła liczba etatów nauczycieli w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. Wzrosła też o ponad 7 tys. liczba nauczycieli – podała w czwartek minister edukacji narodowej Anna Zalewska.

"Dziś dobre wiadomości dla nauczycieli, uczniów i rodziców. (…). Chcę z najwyższą przyjemnością poinformować, że mamy wszędzie wzrosty: mamy wzrost liczby nauczycieli, liczby etatów, liczby pełnozatrudnionych nauczycieli i wzrost liczby godzin ponadwymiarowych" – powiedziała minister edukacji narodowej Anna Zalewska, przedstawiając w czwartek na konferencji prasowej w Warszawie dane z Systemu Informacji Oświatowej.

reklama reklama

Podała, że w roku szkolnym 2018/2019 o 10207, w porównaniu do ubiegłego roku szkolnego, wzrosła liczba etatów nauczycieli w publicznych i niepublicznych w przedszkolach, szkołach i w placówkach oświatowych. W roku szkolnym 2017/2018 było 691,366 tys. etatów, a w bieżącym jest ich 701,573 tys. Wzrosła również liczba nauczycieli, która obecnie wynosi 702,293 tys., czyli jest ich o 7,326 tys. więcej niż rok wcześniej.

85 proc. nauczycieli to osoby pełnozatrudnione. Minister podała, że w 2014/2015 pełnozatrudnionych nauczycieli było 81 proc. "Widać bezwzględnie tendencję wzrostową" - oceniła.

"Jeżeli chodzi o godziny ponadwymiarowe to (...) w tamtym roku średnio to była jedna godzina na nauczyciela godzin ponadwymiarowych. Wtedy było około 8 tys. etatów w godzinach ponadwymiarowych. Ten rok przynosi dodatkowych ponad 9 tys. etatów w godzinach ponadwymiarowych" - powiedziała Zalewska.

Z danych SIO wynika również, że w przedszkolach, szkołach i placówkach samorządowych liczba etatów nauczycieli wzrosła o 9,154 tys. i wynosi 587,936 tys.

Zobacz: Reforma oświaty

Pokazują one także, że o 9,615 tys. wzrosła liczba etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy Karta Nauczyciela. Ogółem jest ich prawie 605,172, co oznacza wzrost o 1,6 proc. w porównaniu z rokiem szkolnym 2017/2018.

Największy wzrost etatów o 2,6 proc. zanotowano w woj. mazowieckim (o 2770). Na Mazowszu jest ogółem 110, 047 tys. etatów nauczycieli. W woj. podkarpackim nastąpił wzrost o 2,4 proc. ( prawie 699), wielkopolskim – o 2,1 proc. (863), małopolskim – o 2,0 proc. (1210).

Z uprawnień emerytalnych skorzystało 1,54 proc. nauczycieli (9114) zatrudnionych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym różnica ta wynosi 0,44 p. proc. W roku szkolnym 2017/2018 na emeryturę odeszło 1,10 proc. nauczycieli (6566).

Z tytułu uprawnień do świadczeń kompensacyjnych skorzystało 0,54 proc. (3194) nauczycieli. W ubiegłym roku było to 0,44 proc. (2632).

Nauczyciele, z którymi rozwiązano stosunek pracy z innych przyczyn, np. organizacyjnych, w roku szkolnym 2017/2018 stanowili 0,96 proc. (5714), a w roku szkolnym 2018/2019 – 1,19 proc. (7077).

Minister podała też dane z SIO dotyczące liczby dzieci w edukacji przedszkolnej oraz uczniów i słuchaczy.

Wynika z nich, że w roku szkolnym 2018/2019 w placówkach wychowania przedszkolnego jest 1 392 481 dzieci, to o 31,298 tys. więcej w stosunku do roku ubiegłego. Wzrosła również liczba przedszkoli do 12,519 tys., co oznacza, że jest ich więcej o 373 niż w roku szkolnym 2017/2018. Ogółem wszystkich placówek wychowania przedszkolnego (przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego) jest w tym roku szkolnym 22,132 tys.

O 2,67 punktu proc. wzrósł odsetek dzieci w wieku 3-5 lat w edukacji przedszkolnej i wynosi obecnie 87,34 proc.

Odsetek trzylatków w placówkach wychowania przedszkolnego wynosi obecnie 77,8 proc. wszystkich dzieci w wieku 3 lat (wzrost o 4,2 punkty proc. w stosunku do ubiegłego roku), odsetek czterolatków wynosi 89,3 proc. (wzrost o 2,6 p. proc. w stosunku do ubiegłego roku), a odsetek pięciolatków w edukacji przedszkolnej wynosi 94,9 proc. (wzrost o 1,5 p. proc.).

W miastach do różnego typu placówek uczęszcza 93,20 proc. przedszkolaków w wieku od 3 do 5 lat. To wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 1,65 p. proc. Na wsi do placówek wychowania przedszkolnego chodzi 79,12 proc. dzieci i jest to więcej o 3,91 p. proc. niż rok wcześniej.

Jak mówiła Zalewska, Polska jest stawiana przez Komisję Europejską jako przykład kraju o największych postępach w rozwoju edukacji przedszkolnej. W dalszej kolejności wymieniane są Cypr, Czechy i Litwa.

Przypomniała, że od roku szkolnego 2017/2018 prawem do edukacji przedszkolnej obok 4-latków i 5-latków, objęto także 3-latki. Oznacza to, że jeśli rodzice dziecka w tym wieku chcą je posłać do placówki wychowania przedszkolnego, to samorząd musi mu miejsce w takiej placówce zapewnić.

Minister podała także, że rodzice 95,9 proc. sześciolatków zdecydowali, że ich dzieci pozostaną w wychowaniu przedszkolnym. Tylko 3,3 proc. dzieci w wieku 6 lat rozpoczęło edukację w I klasie szkoły podstawowej. Populacja dzieci sześcioletnich według danych GUS wynosi 389,532 tys., z czego w I klasie szkoły podstawowej uczy się 12,890 tys. uczniów.

W roku szkolnym 2018/2019 do 26,304 tys. szkół dla dzieci, młodzieży i dorosłych uczęszcza 4 mln 903 tys. 114 uczniów i słuchaczy – podała w czwartek minister edukacji narodowej Anna Zalewska, przedstawiając na konferencji prasowej najnowsze dane z Systemu Informacji Oświatowej.

Jak podała minister, do 14,431 tys. szkół podstawowych chodzi 3 043 197 uczniów, w tym 376 606 uczniów jest VIII klasie.

W roku szkolnym 2018/2019 jest 1678 gimnazjów, z czego 785 samodzielnych, a 893 w zespołach – przestaną one istnieć 1 września 2019 r. (zgodnie z ustawą Prawo oświatowe budynki, w których funkcjonują zostaną przekazane na inne cele edukacyjne), chyba że zostaną przed tą datą włączone do szkół innego typu lub przekształcone w szkoły innego typu. Jest też 5781 szkół, w których działają oddziały gimnazjalne, do których gimnazja już zostały włączone lub przekształcone.

W III klasach gimnazjów jest 354,701 tys. uczniów.

W 3488 liceach ogólnokształcących uczy się 601,539 tys. uczniów. W 1575 szkołach branżowych I stopnia jest 99, 602 tys. uczniów, a 1877 technikach – 505,443 tys. uczniów. W klasach III wygaszanych zasadniczej szkoły zawodowej uczy się 46,510 tys. uczniów.

Do 1925 szkół policealnych uczęszcza 215,105 tys. słuchaczy. Do 522 szkół specjalnych przysposabiających do pracy chodzi 10,541 tys. słuchaczy.

System Informacji Oświatowej (SIO) to baza danych, w której gromadzone są informacje o wszystkich szkołach i placówkach oświatowych w Polsce, w tym dane o wszystkich uczniach i nauczycielach. Dane do systemu przekazują bezpośrednio dyrektorzy wszystkich szkół i placówek oświatowych w Polsce. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka