Nowe dowody osobiste od 4 marca 2019 r.

wszystkie dowody osobiste będą wyposażone w certyfikat potwierdzenia obecności. Natomiast certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia będzie zamieszczony w dowodach osobistych osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Certyfikat podpisu osobistego będą posiadały dowody osobiste wydane osobom, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraziły zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu, oraz osobom małoletnim, które w okresie ważności dowodu osobistego ukończą 18 rok życia, jeżeli rodzic, opiekun prawny lub kurator tej osoby przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraził zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu. Certyfikat podpisu osobistego będzie więc zamieszczany w dowodach osobistych tylko tych osób które będą chciały korzystać z tej funkcjonalności (art. 12a);