Ustawa wdrażająca RODO z podpisem Prezydenta

Ubezpieczeniowy – dokonano nowelizacji ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zmiany wprowadzone do tej ustawy obejmują: określenie podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych i dozwolonego zakresu przetwarzania danych, dodano przepisy umożliwiające profilowanie, czyli podejmowanie decyzji w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych, uregulowano kwestię przetwarzania danych wrażliwych oraz wskazano okres przetwarzania danych osobowych.

Bankowy – dokonano mi.in. nowelizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. Zmiany wyprowadzone do ustawy obejmują: określenie ograniczeń w stosowaniu RODO (wyłączono obowiązek administratora przewidziany w art. 15 RODO w zakresie, w jakim jest to niezbędne do prawidłowej realizacji zadań dotyczących zapobiegania przestępstwom oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu), umożliwiono profilowanie w procesie oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego.

Kultury – dokonano m.in. nowelizacji ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zmiany wprowadzone do ustawy obejmują: wskazanie podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, określenie dozwolonego zakresu przetwarzania danych oraz wskazanie okresu przetwarzania danych osobowych.

Zdrowia - dokonano m.in. nowelizacji ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zmiany wprowadzone do ustawy obejmują: wskazanie podmiotów wykonujących obowiązki administratora danych, określenie warunków pobierania opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej, wprowadzenie obowiązku zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem przez osoby, które w związku z realizacją umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych uzyskały dostęp do tych informacji, obowiązek zachowania tajemnicy istnieje także po śmierci pacjenta.

