Transport indywidualny door-to-door dla niepełnosprawnych

Transport indywidualny dla osób niepełnosprawnych. Ruszają konsultacje

W sześciu miastach wojewódzkich odbędą się konsultacje w sprawie wdrożenia przez samorządy usługi indywidualnego transportu door-to-door dla osób o ograniczonej mobilności, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz poprawy dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Spotkania konsultacyjne odbędą się w: Olsztynie, Toruniu, Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Opolu i Warszawie. Wezmą w nich udział samorządowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, a także osoby, które mają doświadczenie w realizacji inicjatyw wspierających mobilność osób niepełnosprawnych.

reklama reklama



Projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pod szyldem „door-to-door” ma wprowadzić nową jakość usług transportowych w jednostkach samorządu terytorialnego, szczególnie na obszarach małych gmin np. wiejskich, na terenie których taka usługa dotychczas nie funkcjonuje.

Dzisiaj osoba o ograniczonej mobilności musi korzystać ze środków transportu zbiorowego, który nie umożliwia im rozwijania aktywności w życiu publicznym.

Cel

Osoby doświadczające problemów w przemieszczaniu się są narażone na wykluczenie i rzadziej podejmują aktywność społeczną czy zawodową. Uruchomienie usług transportu „door-to-door” oraz dostosowania architektoniczne realnie poprawią sytuację osób borykających się z takimi trudnościami w naszym kraju – podkreśla prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.

Usprawnienia architektoniczne w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych

Usprawnienia architektoniczne w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych będą polegać na dostosowaniu budynku w taki sposób, by osoby niepełnosprawne mogły samodzielnie korzystać z jego części wspólnych. Zakres usprawnień jest szeroki i obejmuje m.in. montaż windy, barierek, podjazdów, podnośników, wprowadzenie rozwiązań bezprogowych czy automatycznego oświetlenia. Usprawnienia powinny być przygotowywane z wykorzystaniem zasad uniwersalnego projektowania.

Pilotaż

Projekt ma charakter pilotażowy dlatego zapraszamy samorządy do udziału w konsultacjach dokumentacji a następnie do składania wniosków o granty. Co więcej ze wsparcia, będzie mogło skorzystać bardzo szerokie grono odbiorców potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności, a nie tylko osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Nie zawężamy grona odbiorców pomocy – dopowiada kierownik projektu Anna Milewska-Podgrudna.

Projekt, z budżetem sięgającym ponad 53,7 mln zł, jest kolejnym krokiem w realizacji rządowego Programu Dostępność Plus, w ramach którego podjęte zostaną kolejne działania zmniejszające wykluczenie społeczne powodowane barierami