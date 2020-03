Koronawirus: Miejsce świadczenia pracy przez pracowników administracji i obsługi szkolnej

Wokół rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pojawia się wiele wątpliwości. Między innymi pracownicy administracji i obsługi pytają o to, czy muszą w tym czasie świadczyć pracę w budynku szkoły.

Ryszard Proksa - przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" wyjaśnia, że Minister Edukacji Narodowej nie posiada prerogatywy do określenia miejsca i rodzaju świadczenia pracy przez pracowników administracji i obsługi w trakcie zawieszenia zajęć edukacyjnych. Decyzja w tym zakresie leży w gestii jednostek samorządu terytorialnego, będących organami prowadzącymi szkoły a formalnie dyrektorów szkół.

W przypadku decyzji o całkowitym zamknięciu szkół do dnia 25 marca 2020 r. pracownikom administracji i obsługi przysługuje zaś analogicznie jak w przypadku nauczycieli wynagrodzenie za czas przestoju w pracy. Jeżeli natomiast pracodawca wydał dyspozycję o zawieszeniu zajęć edukacyjnych, pozostawiając czynną placówkę oświatową, to wówczas wskazana grupa pracowników jest zobowiązana stawić się do pracy.

Źródło: KSOiW NSZZ "Solidarność"