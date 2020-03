NFZ: znacznik kwarantanny z powodu koronawirusa w eWUŚ uruchomiony

Przekazał, że baza danych jest sukcesywnie zasilana nowymi informacjami o osobach podlegających kwarantannie. Na tę chwilę – jak podał – już ponad 100 tys. osób jest uwzględnionych w bazie.

Znacznik to szczególnie ważna informacja dla lekarzy, do których zgłaszają się pacjenci. Do tej pory medycy opierali się wyłącznie na oświadczeniu pacjenta. Teraz mają twarde dane o objęciu kwarantanną i o terminie jej zakończenia.

Zmianę w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) zapowiedział niedawno prezes NFZ.

Ministerstwo Zdrowia informowało we wtorek wieczorem, że liczba osób hospitalizowanych z powodu koronawirusa wynosi 1479. Objętych kwarantanną było 62 tys. 511, zaś zgłoszonych do kwarantanny po powrocie do kraju 104 tys. 529. Z kolei objętych nadzorem sanitarno-epidemiologicznym było 53 tys. 426 osób.

Informacja, że ktoś jest objęty kwarantanną, dotyczy osób, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Osoba nią objęta przebywa w swoim mieszkaniu przez dwa tygodnie — liczone od dnia ostatniego kontaktu z zakażonym lub od dnia powrotu z regionu ryzyka. Nie wolno takiej osobie wychodzić, nawet z psem na spacer, do sklepu czy do lekarza. To kwestia odpowiedzialności, bo może być nosicielem koronawirusa i zakażać, choć sama nie ma objawów. Nikomu nie wolno takiej osoby odwiedzać.