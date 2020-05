Środki ochrony dla szkół i placówek oświatowych - wnioski do 29 maja 2020 r.

Dodatkowe środki ochrony dla szkół i placówek oświatowych – wspólne działania MEN i MZ

Możliwość stopniowego uruchamiania placówek oświatowych wiąże się z koniecznością stosowania nowych wytycznych zapewniających bezpieczeństwo dzieciom oraz pracownikom. W związku z tym Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Zdrowia podjęli decyzję o wsparciu szkół i placówek edukacyjnych w zakresie dodatkowych środków ochrony przed rozprzestrzenianiem się i możliwością zakażenia się koronawirusem.

21 maja br. przekazaliśmy do dyrektorów szkół podstawowych, szkół muzycznych I stopnia i do poradni psychologiczno-pedagogicznych pismo z Ministerstwa Zdrowia z prośbą o składanie deklaracji dotyczących chęci otrzymania automatycznych dyspenserów i płynów do dezynfekcji.

reklama reklama



Polecamy: Zmiany w zatrudnieniu pracowników administracji rządowej i samorządowej wprowadzone przez tarczę antykryzysową 2.0

Dyspensery przekazywane są na bezpłatne użytkowanie na 18 miesięcy, objętych gwarancją i serwisem producenta. Po tym czasie po stronie szkoły pozostaje kwestia ewentualnej dalszej współpracy w zakresie użytkowania dyspensera. Użyczającym jest Polfa Tarchomin S.A.

Montaż dyspenserów zaplanowany został od poniedziałku, 25 maja stopniowo w kolejnych szkołach i placówkach, które zgłosiły takie zapotrzebowanie.

Prosty wniosek do wypełnienia do 29 maja br.

Stacje dezynfekujące wraz ze środkiem do dezynfekcji będą dostarczone i zamontowane bezpłatnie po wcześniejszym wypełnieniu wniosku.

Zainteresowani dyrektorzy są zobowiązani do złożenia wniosku zamieszczonego na stronie https://soi.mz.gov.pl, w zakładce Szkoły.

Ze względu na liczne prośby ze strony dyrektorów szkół i placówek termin przesyłania wniosków został przedłużony do 29 maja.

Dla kogo wsparcie?

Bezpłatne stacje dezynfekujące wraz ze środkiem do dezynfekcji przeznaczone są dla wszystkich szkół podstawowych, w tym: Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, Zespołów szkół i placówek oświatowych, a także szkół muzycznych I stopnia i poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz poradni specjalistycznych.

W następnej kolejności planujemy uruchomienie formularza dla szkół ponadpodstawowych.

Dotychczasowe wsparcie placówek w środki ochrony

Uwzględniając terminy powrotu dzieci i uczniów do przedszkoli oraz szkół systematycznie prowadzone są dostawy płynu do dezynfekcji, organizowane przez właściwych wojewodów.

Przypomnijmy, że już od marca br. do placówek oświatowych, które nie zostały zamknięte dostarczany był płyn dezynfekujący.

Zainteresowanie dyrektorów szkół i placówek jest bardzo duże. Jak wynika z informacji przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia do dziś, 22 maja do godz. 9:00 takie zamówienie złożyły już blisko 2,5 tys. szkół i placówek.