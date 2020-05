Organizacja matur i egzaminu ósmoklasisty 2020 - wytyczne MEN, CKE i GIS

Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z koniecznością zmiany liczby sal egzaminacyjnych Jeżeli konieczność zapewnienia odpowiedniej odległości pomiędzy zdającymi powoduje konieczność zwiększenia liczby sal, w których jest przeprowadzany egzamin, należy liczbę tych sal odpowiednio zwiększyć. Zwiększenie liczby sal, w których jest przeprowadzany dany egzamin, wiąże się z koniecznością zapewnienia zespołów nadzorujących, zgodnie z warunkami określonymi we właściwym rozporządzeniu, z uwzględnieniem zasad opisanych

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.). Jeżeli chodzi o modyfikowanie liczby sal w systemach informatycznych, to: w przypadku E8 – konieczne jest wprowadzenie nowego układu sal (w SIOEO) w przypadku EM, EPKwZ i EZ – należy postępować zgodnie z instrukcją dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Jeżeli dyrektor właściwej OKE nie będzie wymagał modyfikacji liczby sal

w systemie informatycznym, wówczas członków nowo utworzonych zespołów nadzorujących należy dopisać do listy członków zespołów nadzorujących w sali,

w której oryginalnie planowane było przeprowadzenie egzaminu, a w protokole

z przebiegu egzaminu w tej sali oraz w protokole zbiorczym należy opisać zaistniałą sytuację, wskazując liczbę sal, w których egzamin rzeczywiście został przeprowadzony, oraz wymieniając wszystkich przewodniczących zespołów nadzorujących w tych salach. Zmiana liczby sal oraz wprowadzenie zmian w systemach informatycznych

nie skutkują zmianą złożonego zapotrzebowania na arkusze i inne materiały egzaminacyjne; zostaną one dostarczone zgodnie z pierwotnym zapotrzebowaniem. Arkusze i materiały egzaminacyjne, po ich odbiorze, należy

w dniu egzaminu odpowiednio rozdzielić na sale egzaminacyjne, zgodnie z nowym porządkiem. Sposób postępowania dotyczący płyt CD oraz kopert bezpiecznych opisano w punktach poniżej. W roku szkolnym 2019/2020 z każdej sali egzaminacyjnej w każdym egzaminie,

tj. E8, EG, EM, EPKwZ i EZ, należy sporządzić plan sali egzaminacyjnej , dodatkowo wskazując odstępy zapewnione pomiędzy zdającymi

(jeżeli – co do zasady – odstępy pomiędzy wszystkimi zdającymi w danej sali egzaminacyjnej są podobne, wystarczy wskazanie i opisanie odstępów podobnie jak na rysunku na str. 7). Plany sal należy przesłać do OKE (jako załączniki do protokołu zbiorczego), a ich kopię pozostawić w dokumentacji szkoły. Sporządzanie planu sali egzaminacyjnej nie dotyczy następujących sytuacji: w danej sali egzaminacyjnej do egzaminu przystępuje tylko jeden zdający dany egzamin jest przeprowadzanych w domu zdającego część praktyczna EPKwZ lub EZ jest przeprowadzana na świeżym powietrzu, np. na poligonie, na polu, w lesie. W roku szkolnym 2019/2020 materiały egzaminacyjne z dodatkowych sal można zapakować do zwykłych kopert (nie muszą być to foliowe koperty zwrotne), opisując je zgodnie z instrukcją dyrektora OKE. W roku szkolnym 2019/2020 w przypadku E8 i EM z języków obcych nowożytnych szkoły mogą w razie konieczności sporządzić kopię płyty z nagraniami do zadań na rozumienie ze słuchu. Płytę można skopiować w dniu egzaminu, nie wcześniej niż godzinę przed rozpoczęciem egzaminu (w przypadku E8 – nie wcześniej

niż o 8:00, w przypadku EM – nie wcześniej niż o 8:00 albo 13:00, w zależności

od poziomu, na którym egzamin jest przeprowadzany). Dyrektor szkoły może również pobrać plik .mp3 z nagraniami na dany egzamin z serwisu OKE

dla dyrektorów szkół, a w przypadku E8 – z SIOEO. Sporządzona kopia płyty

lub pobrany plik stanowi materiał egzaminacyjny objęty ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem, zgodnie z art. 9d ustawy o systemie oświaty.