Czy jest możliwość, aby nie opracowywać raportu o stanie gminy?

Odpowiedź: Nie ma takiej możliwości. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wójt co roku do 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Obowiązek corocznego przygotowywania tego dokumentu potwierdza uzasadnienie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, który wprowadził omawianą instytucję. W uzasadnieniu wskazano, że "projekt nakłada na organ wykonawczy danej jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przedstawienia organowi stanowiącemu do 31 maja każdego roku raportu o stanie samorządu".

reklama reklama



Przeczytaj w INFORLEX.PL Administracja cały artykuł: Czy można nie opracowywać raportu o stanie gminy

Zapoznaj się z uzasadnieniem odpowiedzi.