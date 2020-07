Piecza zastępcza - wsparcie dzieci w czasie epidemii koronawirusa

Odbiorcami wsparcia w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego są przede wszystkim dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo–wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, a także ich opiekunowie i pracownicy tych instytucji.

– Cieszymy się, że w tym trudnym czasie pandemii udało się pozyskać dla pieczy zastępczej wymierną pomoc – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.





Oferta specjalna: Pakiet książek – Nowa matryca stawek VAT Towary i Usługi z programem INFORLEX PKWiU + CN, stawki VAT i WIS na 2 m-ce

Pieniądze – łącznie 130 mln zł – będą przeznaczone m.in. na zakup komputerów i oprogramowania, sprzętu audiowizualnego oraz sprzętu ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych. Dzisiaj komputer jest narzędziem powszechnie wykorzystywanym w procesie edukacyjnym, co mogliśmy zaobserwować w ostatnich miesiącach podczas zdalnej nauki. To ważne, by dzieci miały dostęp do takiego sprzętu.

– Zachęcamy samorządy do aktywnego udziału w projekcie i skorzystania z możliwości wsparcia dzieci w podmiotach pieczy zastępczej. Partnerami resortu rodziny w realizacji projektu są służby wojewody – wskazuje minister Marlena Maląg.