Koronawirus. Nowe wytyczne dla przedszkoli od 6 lipca 2020 r.

GIS opublikował zaktualizowane wytyczne m.in. dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Jedna grupa dzieci ma w miarę możliwości przebywać w wyznaczonej i stałej sali. W grupie może być maksymalnie 25 dzieci. Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej.

Główny Inspektorat Sanitarny przekazał, że zaleca się, aby do grupy przyporządkowani byli, jeśli jest taka szansa, ci sami opiekunowie.





Jeśli chodzi o przedszkola, oddziały przedszkolne w szkole podstawowej i inne formy wychowania przedszkolnego w grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci. Liczba dzieci w grupie integracyjnej powinna wynosić nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych.

Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16 m2. W przypadku liczby dzieci większej niż pięcioro powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko. Powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi w takiej sytuacji co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza pięć godzin dziennie. Jeżeli czas pobytu dziecka przekracza pięć godzin dziennie lub jest zapewniane leżakowanie, powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2.

GIS zaznaczył, że do powierzchni przeznaczonej na pobyt zbiorowy nie wlicza się pomieszczeń kuchni, zbiorowego żywienia, ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, łazienek i ustępów. "Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących" – wskazał GIS.

W instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci również powinna wynosić co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko. Tak jak w przypadku przedszkoli, o co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie oraz 2,5 oraz 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie.

Zarówno w przypadku opieki nad dziećmi do lat trzech, jak i starszymi w przedszkolu zalecane jest usunięcie z sal przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować, np. pluszowych zabawek.