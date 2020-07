Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wyborach prezydenckich 2020 r.

Chcesz głosować w innym miejscu niż zazwyczaj – tam, gdzie będziesz przebywać w dniu wyborów – złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Wniosek dotyczy II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (dla osób, które nie składały wniosku przed pierwszą turą).





Dopisanie w pierwszej turze wyborów obowiązuje również w drugiej turze.

Dopisanie w pierwszej turze wyborów obowiązuje również w drugiej turze. Jeśli w pierwszej turze wyborów dopisano cię na twój wniosek do spisu wyborców w jednym miejscu, to w drugiej turze zagłosujesz w tym samym miejscu, co w pierwszej.

Oferta specjalna: Pakiet książek – Nowa matryca stawek VAT Towary i Usługi z programem INFORLEX PKWiU + CN, stawki VAT i WIS na 2 m-ce

Jak złożyć wniosek

przez internet

w urzędzie

Jeśli chcesz wysłać wniosek o dopisanie do spisu wyborców przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego (eGO) lub e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość.

Kto może złożyć

Każdy, kto może głosować, czyli spełnia poniższe warunki:

ma skończone 18 lat,

posiada prawa wyborcze,

chce głosować w innym obwodzie głosowania w gminie, w której mieszka na stałe,

chce głosować w miejscowości, w której będzie czasowo przebywać w dniu wyborów,

nigdzie nie mieszka, ale przebywa w gminie, w której chce głosować.

Prawa wyborcze to prawa, dzięki którym możesz:

głosować w wyborach (prawo czynne),

startować w wyborach jako kandydat (prawo bierne).

Jeśli masz skończone 18 lat i masz polskie obywatelstwo – masz czynne prawo wyborcze. Wyjątek stanowią osoby, które:

sąd pozbawił praw wyborczych,

są ubezwłasnowolnione.

Kto nie może złożyć

Wniosku online nie możesz wysłać, jeśli jesteś:

żołnierzem odbywającym służbę wojskową lub ćwiczenia,

ratownikiem odbywającym zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania,

funkcjonariuszem pełniącym służbę w systemie skoszarowanym.

W takiej sytuacji skontaktuj się z urzędem gminy w miejscowości skoszarowania lub w miejscowości, w której pełnisz służbę.

Wniosku online nie możesz także wysłać, jeśli jesteś osobą, która nigdzie nie jest zameldowana i nigdzie nie wpisała się do rejestru wyborców na swój wniosek. W takiej sytuacji skontaktuj się z urzędem gminy, w której chcesz głosować.

Co musisz przygotować

Jedną z poniższych rzeczy:

login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy,

podpis kwalifikowany,

e-dowód

Zobacz również: Tymczasowy profil zaufany na 3 miesiące

Co musisz zrobić

Kliknij przycisk Złóż wniosek. System przekieruje cię na stronę login.gov.pl. Wybierz sposób logowania. Wypełnij wniosek. Wskaż powód, dla którego chcesz dopisać się do spisu wyborców. Po wypełnieniu wniosku system przekieruje cię do usługi e-podpis na stronie pz.gov.pl, gdzie sprawdzisz wniosek i podpiszesz go elektronicznie. Możesz podpisać wniosek za pomocą: profilu zaufanego,

kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Automatyczne potwierdzenie wysłania wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP i e-mail podany we wniosku. Wniosek trafi do urzędnika, który podejmie decyzję w sprawie dopisania cię do spisu wyborców:

jeśli wniosek został wypełniony poprawnie – urzędnik nie będzie potwierdzał otrzymania wniosku i dopisze cię do spisu wyborców;

jeśli wniosek został wypełniony błędnie lub ma braki – urzędnik skontaktuje się z tobą, np. telefonicznie, e-mailem lub przez skrzynkę ePUAP. Sprawdzaj swoją skrzynkę – jeśli odpowiesz na wiadomość urzędnika, przyspieszy to załatwienie sprawy.

Zaloguj się na swoje konto ePUAP. Wejdź w Moja skrzynka (prawy górny róg ekranu). W pasku po lewej stronie wybierz Operacje. Wybierz Ustawienia. Zaznacz zawsze jako opcję otrzymywania powiadomień. Zapisz zmiany.

Gdzie wysyłasz wniosek

Do urzędu gminy, w której chcesz głosować.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r. Nr 5)

Źródło: gov.pl