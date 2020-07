Program ochrony zwierząt przed bezdomnością

Czy w podejmowanej przez radę gminy uchwale w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt należy regulować zagadnienia związane ze: wskazaniem urządzeń i środków, za pomocą których zwierzęta będą wyłapywane, określeniem środków do przewozu zwierząt, zapewnieniem (w razie potrzeby) pomocy lekarsko-weterynaryjnej, wskazaniem miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska?

Odpowiedź: Nie. Wskazanie urządzeń i środków, za pomocą których zwierzęta będą wyłapywane, środków do przewozu zwierząt, zapewnienia (w razie potrzeby) pomocy lekarsko-weterynaryjnej czy miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska należy do regulacji umownych, do określenia których uprawniony jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), a nie rada gminy.





