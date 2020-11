Praca zdalna w urzędach – do kiedy, ograniczenia działalności urzędów

Praca zdalna urzędników administracji publicznej została przedłużona. Ma to związek z wejściem Polski od 28 listopada w tzw. etap odpowiedzialności pandemii koronawirusa. Do kiedy potrwa praca zdalna w urzędach? Jakie obostrzenia obowiązują w urzędach? Co z obsługą interesantów?