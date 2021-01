Dotacje dla gmin popegeerowskich - jak skorzystać, terminy, wniosek

Od 4 stycznia 2021 r. ruszył nabór wniosków o wsparcie dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, który potrwa do 12 lutego 2021 r. Rządowe wsparcie dla gmin popegeerowskich wyniesie łącznie 250 mln zł, co jest znaczącym impulsem do realizacji inwestycji tzw. pierwszej potrzeby w gminach popegeerowskich.

Co to jest?

Wsparcie gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na sfinansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w gminach, w których funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, w wysokości od 50 tys. zł do 5 mln zł.





Łącznie w skali całego kraju aż 250 mln zł.

W sytuacji gdy wiele gmin popegeerowskich, wskutek wieloletnich zaniedbań tych obszarów, ale także odczuwalnego dla mieszkańców - będącego skutkiem epidemii Covid-19 - spadku produktu krajowego brutto, doświadczyło zagrożenia niewykonania planów inwestycyjnych na rok 2020 r., przekazanie tych środków będzie realnym wsparciem gmin, na terenie których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. A co za tym idzie, także mieszkańców tych terenów, którzy będą mieli możliwość korzystania na co dzień ze sfinansowanych w ten sposób inwestycji.

Na co będzie można przeznaczyć dotację?

Na wszelkie inwestycje i zadanie inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, w szczególności na budowę, rozbudowę lub przebudowę kanalizacji sanitarnej lub lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją oraz przepompowni ścieków, dróg wewnątrz miejscowości, chodników, obiektów użyteczności publicznej, obiektów sportowych, świetlic, oświetlenia wewnątrz miejscowości, remiz strażackich i innych. Katalog zadań inwestycyjnych, na które gmina może przeznaczyć środki jest otwarty.

Dodatkowo, ze środków można będzie sfinansować lub dofinansować modernizację składników mienia pochodzącego z zasobu zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

Kto może skorzystać ze środków?

Gminy, na terenie których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Jak ubiegać się o wsparcie?

Wypełnione wnioski (max. 3 wnioski na 3 inwestycje) należy przekazać do właściwego oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Oddział terenowy KOWR opiniuje wniosek, w szczególności pod kątem potwierdzenia zlokalizowania danej inwestycji w miejscowości, w której funkcjonowały zlikwidowane PGR-y. Odsyła wniosek wraz z opinią do wnioskującej gminy. Gmina składa zaopiniowany przez OT KOWR wniosek do wojewody przez elektroniczną skrzynkę podawczą. Wojewoda ocenia wnioski gmin na podstawie kryteriów określonych w § 10 uchwale nr 102 RM z dnia 23 lipca 2020 r. Wnioski rekomendowane przez wojewodę są ponownie oceniane, na podstawie tożsamych kryteriów, przez Komisję do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego, powołaną przez Prezesa Rady Ministrów. Prezes Rady Ministrów, na podstawie rekomendacji ww. Komisji, składa dyspozycję wypłaty środków.

Nie wskazujemy ostatecznego terminu na wydatkowanie środków przez gminy.

Terminy

Gminy mogą składać wnioski o wsparcie z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w terminie określonym w ogłoszeniu Prezesa Rady Ministrów opublikowanym w BIP KPRM, tj. 4 stycznia – 12 lutego 2021 r.

Gdzie uzyskać informację?

Wszelkie niezbędne informacje na temat wsparcia gmin popegeerowskich można uzyskać poprzez skierowanie zapytania mailowego na adres kontakt@mswia.gov.pl.

Jak oznaczyć inwestycje, na które otrzymano wsparcie?

Inwestycje finansowane lub dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych są oznaczone logo z nazwą Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, którego wzór oraz zasady umieszczania określa załącznik nr 6 do uchwały nr 102 RM z dnia 23 lipca 2020 r.

Wniosek o dotacje dla gmin popegeerowskich

Źródło: MSWiA