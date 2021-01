Prezydenckie weto ws. ustawy o działach administracji rządowej 

Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy o działach administracji rządowej - poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej.

Weto prezydenta - dlaczego?

W środę prezydencki rzecznik Błażej Spychalski powiedział, że Andrzej Duda ma wątpliwości w sprawie niektórych rozwiązań noweli ustawy o działach administracji rządowej, zwłaszcza tego, czy leśnictwo powinno być podporządkowane resortowi rolnictwa, a nie resortowi środowiska.





Również w czwartek w radiu Wnet Spychalski mówił o wątpliwościach prezydenta ws. ustawy. Podkreślił, że dokonano dogłębnej analizy noweli. Prezydencki rzecznik wskazywał, że nowela nie dotyczy tylko kwestii przeniesienie nadzoru nad leśnictwem do resortu rolnictwa, bo jest dalece szersza. "Ona obejmuje materie także innych działów administracji rządowej. Obejmuje kwestie związaną z przeniesieniem podsekretarzy stanu do służby cywilnej - to jest bardzo istotna, strukturalna zmiana w rządzie" - wskazywał.

Sejm 17 grudnia ub.r. odrzucił wniosek Senatu o odrzucenie noweli ustawy o działach.

Co zawiera ustawa?

Nowelizacja ta jest konsekwencją ubiegłorocznej reorganizacji Rady Ministrów i zmniejszenia liczby resortów. Według zapowiedzi polityków PiS, ma usprawnić funkcjonowanie rządu. Przewiduje m.in. wyodrębnienie nowych działów administracji rządowej: geologia, leśnictwo i łowiectwo oraz centrum administracyjnego rządu.

Nowelizacja zakłada też utworzenie Narodowego Centrum Sportu, które przejmie część obowiązków dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Ponadto nowela zakłada przeniesienie podsekretarzy stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ministerstwach do korpusu Służby Cywilnej.

Podczas prac w Senacie zwracano uwagę, że nowela wprowadza "tylnymi drzwiami" możliwość wyższego wynagradzania podsekretarzy stanu, a zatem także parlamentarzystów, których wynagrodzenia związane są z wysokością pensji podsekretarzy stanu.

Ustawa o działach administracji rządowej z 1997 r. (wielokrotnie nowelizowana) umożliwia tworzenie nowych ministerstw na podstawie rozporządzeń, bez konieczności zmiany ustawy. Warunkiem jest podporządkowanie nowo utworzonemu resortowi konkretnych, wymienionych w ustawie działów. Jeżeli jednak rząd planuje w inny sposób rozdysponować zadania należące do jednego działu, wówczas niezbędna jest nowelizacja ustawy.

W wyniku rekonstrukcji rządu przeprowadzonej na początku października 2020 r., liczba ministerstw zmniejszyła się z 20 do 14. Część resortów została zlikwidowana, a ich kompetencje przekazano innym - wcześniej istniejącym lub nowo powołanym - ministerstwom.