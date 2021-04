Szczepienie przeciw COVID-19 bez rejestracji w majówkę

Szczepienie przeciw COVID-19 - zaszczep się w majówkę w Warszawie bez rejestracji. Kto będzie mógł się zaszczepić? Gdzie to zrobić?

Co planujesz na majówkę? Spacer, dobry film, a może obiad z rodziną? Do listy swoich planów dopisz też koniecznie szczepienie przeciw COVID-19! Do województwa mazowieckiego trafi łącznie 2500 dawek szczepionki firmy Johnson & Johnson. Jeśli znajdujesz się w grupie wiekowej uprawnionej do rejestracji i masz już e-skierowanie, od 1 do 3 maja możesz zaszczepić się bez zapisów w specjalnym punkcie w Warszawie na pl. Bankowym 3/5. Kadra medyczna będzie czekać na Ciebie od 10 do 18. Wizyta w punkcie to również świetna okazja, żeby dowiedzieć się więcej na temat Narodowego Programu Szczepień. Akcję szczepień w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim będą wspierali żołnierze 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. rtm. Witolda Pileckiego.

Według harmonogramu:

1 i 2 maja zaszczepić się mogą osoby w wieku 36 lat i starsze

zaszczepić się mogą osoby w wieku 3 maja zaszczepić się mogą osoby w wieku 34 lat i starsze

W majówkę zaszczepić się będą mogły również osoby 30+, które w przeszłości zgłosiły chęć zaszczepienia przez formularz na stronie gov.pl/szczepimysie i otrzymały na tej podstawie e-skierowanie.

Szczepienie w majówkę w Warszawie

Szczepienia przeciw COVID-19 to nadzieja na szybki powrót do normalności, za którym wszyscy tęsknimy. Dlatego, jeśli masz już wystawione e-skierowanie, zaszczep się przeciw COVID-19 w majówkę!

Od 1 do 3 maja w Warszawie na pl. Bankowym 3/5 stanie specjalny punkt szczepień. Osoby, które znajdują się w grupie wiekowej uprawnionej do szczepień, w godzinach od 10 do 18, będą mogły bez rejestracji przyjąć jednodawkową szczepionkę firmy Johnson & Johnson.

To bardzo proste! Wystarczy przyjść i zaczekać na swoją kolej – bez wcześniejszego zapisywania się na konkretny termin, czy godzinę. Tak jak w działających już punktach szczepień, również i w tym punkcie obecna będzie kadra medyczna, która zajmie się pacjentami zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi standardami i procedurami.

Uwaga! Liczba szczepionek jest ograniczona.

Szczepienia przeciwko koronawirusowi

Im większa liczba osób zaszczepionych, tym szybciej możliwe będzie łagodzenie obostrzeń i zasad bezpieczeństwa. Pamiętaj, wszystkie rodzaje szczepionki przeciw COVID-19 są starannie badane, co sprawia że są bezpieczne!

W województwie mazowieckim zostało wykonanych już 1 710 919 szczepień. W skali całego kraju to już łącznie 11 081 369 wykonanych zastrzyków.

Według harmonogramu, do 9 maja wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, będą miały wystawione e-skierowanie i będą mogły zapisać się na termin szczepienia przeciw COVID-19. Rejestracja jest bardzo prosta. Na termin szczepienia możesz zapisać się przez internet, za pomocą infolinii 989, wysyłając SMS na numer 880 333 333 oraz bezpośrednio w wybranym punkcie szczepień.

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie