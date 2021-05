Od 1 maja większa dostępność obiektów sportowych. Muzea i galerie otwarte od 4 maja

Obiekty sportowe, muzea i galerie. Z początkiem maja wchodzą w życie nowe regulacje dotyczące ograniczeń wynikających ze stanu pandemii. Zgodnie z opublikowanym 29 kwietnia rozporządzeniem Rady Ministrów, od soboty, 1 maja, na obiektach sportowych na świeżym powietrzu będzie mogło przebywać jednocześnie do 50 osób. Także od soboty na baseny oraz zamknięte obiekty sportowe mogą wrócić zorganizowane grupy dzieci i młodzieży. 4 maja działalność w reżimie sanitarnym mogą wznowić muzea, galerie sztuki oraz inne instytucje kultury prowadzące działalność wystawienniczą.

Obiekty sportowe - dostępność

Nowe rozporządzenie poszerza dostęp do obiektów sportowych. Do 50 osób został podniesiony limit osób mogących przebywać jednocześnie na obiekcie sportowym na świeżym powietrzu. W przypadku kompleksów sportowych, ograniczenie to dotyczy każdego z obiektów oddzielnie. Na basenach i obiektach sportowych zamkniętych mogą się odbywać zajęcia dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18. roku życia, przy czym na basenie albo w obiekcie sportowym może przebywać nie więcej niż połowa obłożenia obiektu. Wydarzenia sportowe mogą być organizowane wyłącznie bez udziału publiczności.

Przepisy umożliwiające szerszy zakres korzystania z obiektów sportowych wchodzą w życie w sobotę, 1 maja.

Limity wskazane w rozporządzeniu nie obowiązują sportu zawodowego, zawodników pobierających stypendium sportowe oraz będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej, zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej, zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych oraz dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Otworzono również możliwość przeprowadzania egzaminów na uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej.

Muzea i galerie

Od 4 maja działalność mogą wznowić muzea i instytucje kultury prowadzące działalność wystawienniczą. Według nowych regulacji, w placówkach tych, na jedną osobę zwiedzającą w przestrzeniach zamkniętych ma przypadać 15 m2 powierzchni. Utrzymany jest też obowiązek zakrywania ust i nosa. Ograniczenie to nie obowiązuje w przypadku zbiorów prezentowanych na wolnym powietrzu oraz w lasach, ogrodach i parkach zabytkowych należących do instytucji kultury. W tego typu przestrzeniach otwartych nie obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa, pod warunkiem zachowania dystansu społecznego.

Decyzje co do terminu i zakresu otwarcia instytucji kultury podejmuje jej dyrektor, w zależności od możliwości zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego.

Źródło: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu