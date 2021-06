Programy promujące zdrowe odżywianie w szkołach 2021/2022

Programy promujące zdrowe odżywianie uczniów 2021/2022 - rząd przeznaczy na ich realizację 128,1 mln zł. Kolejne ponad 100 mln zł otrzymamy z Unii Europejskiej. Fundusze pozwolą na zakup i dostawę owoców oraz warzyw, a także mleka i przetworów mlecznych do placówek oświatowych. Realizowane programy będą również pomocą finansową dla rodzin z dziećmi w wieku szkolnym – dostarczone produkty będą stanowiły wartościowe uzupełnienie w codziennej diecie dzieci.

Zdrowe odżywianie ma ograniczyć otyłość dzieci i młodzieży

Reklama

Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2021/2022, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Kwestie zdrowego odżywiania są szczególnie istotne ze względu na ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia epidemię otyłości. Jak wskazują eksperci z zakresu żywienia, w profilaktyce otyłości to właśnie systematyczne spożywanie małych porcji owoców i warzyw oraz mleka może okazać się kluczowe, by w przyszłości uniknąć tej choroby cywilizacyjnej. Ważne jest, aby z właściwymi działaniami edukacyjnymi i profilaktycznymi dotrzeć do jak najszerszego grona dzieci i młodzieży szkolnej. Jest to szczególnie istotne, biorąc pod uwagę sytuację, że uczniowie podczas pandemii COVID-19 często byli zmuszeni do ograniczenia swojej aktywności fizycznej.

Programy promujące zdrowe odżywianie uczniów 2021/2022 - owoce, warzywa i mleko dla dzieci

Określono wysokość środków finansowych oraz wysokość stawek pomocy finansowej na realizację programu dla szkół.

Dystrybucja produktów w placówkach oświatowych będzie odbywać się bezpłatnie.

Każde dziecko otrzyma 88 porcji owoców i warzyw oraz 80 porcji mleka i przetworów mlecznych w roku szkolnym 2021/2022.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: MEiN