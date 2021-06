Nowe limity osób na koncertach i wydarzeniach sportowych od 26 czerwca 2021 r.

Limity na koncertach i wydarzeniach sportowych będą większe od 26 czerwca 2021 roku. Ile osób będzie mogło wejść na widownię?

Nowe limity na koncertach i wydarzeniach sportowych od 26 czerwca 2021 r.

Zwiększenie limitu publiczności do 75% miejsc na widowni na koncertach, a także na basenach, w aquaparkach i zamkniętych obiektach sportowych oraz zwiększenie do 500 liczby osób biorących jednocześnie udział w wydarzeniach sportowych poza obiektami sportowymi to zmiany w ograniczeniach pandemicznych wprowadzone nowym rozporządzeniem Rady Ministrów. Nowe limity zaczną obowiązywać od 26 czerwca.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 czerwca zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wprowadzone zostały następujące zmiany

Limity na koncertach

koncerty zespołów muzycznych mogą być organizowane na otwartym powietrzu pod warunkiem udostępnienia widzom lub słuchaczom nie więcej niż 75% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni - udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób oraz zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami, a także zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa;

koncerty zespołów muzycznych mogą być organizowane w pomieszczeniu pod warunkiem udostępnienia widzom lub słuchaczom nie więcej niż 75% liczby miejsc na widowni, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami oraz zapewnienia, aby w pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 m² jego powierzchni, a także – aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa.

Ponadto przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca, od 26 czerwca kina, teatry, opery, filharmonie i grupy cyrkowe, a także domy i ośrodki kultury w zakresie związanym z przygotowaniem i realizacją wydarzeń artystycznych, wystaw oraz projekcją filmów lub nagrań wideo, również mogą udostępniać 75% liczby miejsc na widowni, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – muszą zapewnić zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami.

Limity na wydarzeniach sportowych

w wydarzeniach, zajęciach sportowych lub współzawodnictwie sportowym odbywającym się na otwartym powietrzu poza obiektami sportowymi może uczestniczyć jednocześnie w grupie nie więcej niż 500 osób,

w wydarzeniach, zajęciach sportowych lub współzawodnictwie sportowym odbywającym się na otwartym powietrzu, w których bierze udział więcej niż jedna grupa uczestników, odstęp czasowy pomiędzy grupami wynosi zgodnie z nowym rozporządzeniem 15 minut;

na basenach, w aquaparkach i zamkniętych obiektach sportowych udostępnia się publiczności nie więcej niż 75% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – należy zapewnić zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy widzami.

Ponadto do listy osób, których nie dotyczy ograniczenie dot. udostępniania 50% miejsc hotelowych dla gości w obiektach hotelarskich, dodano osoby biorące udział w charakterze zawodnika, członka sztabu szkoleniowego, lekarza, fizjoterapeuty lub sędziego w Mistrzostwach Europy Juniorów i U23 w sprincie kajakowym (2021 ECA Junior & U23 Canoe Sprint European Championships) w Poznaniu, które odbędą się w dniach od 24 do 27 czerwca 2021 r., a także związanych z tymi wydarzeniami akredytowanymi dziennikarzami, osobami z obsługi technicznej oraz osobami wskazanymi przez organizatorów tych wydarzeń.

UWAGA: Do podanych limitów nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Źródło: MKiDN