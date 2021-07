Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

Powrót na uczelnie 2021

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną Ministerstwo Edukacji i Nauki przewiduje co do zasady powrót do prowadzenia kształcenia w uczelniach w ich siedzibach w roku akademickim 2021/2022. Ostateczne decyzje w tym zakresie będą uwzględniały dynamikę zachorowań na COVID-19 oraz decyzje rządu. W sytuacji zwiększenia zagrożenia epidemicznego może zostać wprowadzone kształcenie w trybie hybrydowym, a w szczególnych przypadkach również powrót do kształcenia zdalnego.

W połowie sierpnia planowane jest uchylenie rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Ze zniesieniem czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni związane jest:

przywrócenie (z dniem uchylenia rozporządzenia) możliwości przeprowadzania ocen okresowych nauczycieli akademickich,

zachowanie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktorantów, a także legitymacji służbowych nauczycieli akademickich – pozostają one ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Zatem w przypadku uchylenia rozporządzenia w połowie sierpnia legitymacje pozostaną ważne do połowy października br. W pierwszej połowie października osoby posiadające legitymacje powinny stawić się osobiście w uczelni w celu ich przedłużenia.

Rok akademicki 2021/22 zdalnie

W zakresie możliwości prowadzenia zajęć przewidzianych w programach studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość art. 67 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprost przewiduje możliwość uzyskania części efektów uczenia się objętych programem studiów w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zajęcia te powinny być prowadzone przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi. Istotne jest, że prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość może być realizowane, o ile pozwala na to specyfika kształcenia na studiach na określonym kierunku.

Szczegółowe wymagania związane z prowadzeniem zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zostały określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów.