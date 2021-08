Zniesienie obostrzeń związanych z COVID-19 na uczelniach. Z dniem 15 sierpnia 2021 r. nastąpiło zniesienie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni i podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów wprowadzonego na okres od 27 lutego 2021 r. do 30 września 2021 r.

Zniesienie obostrzeń związanych z COVID-19 na uczelniach

Uchylono rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Od nowego roku akademickiego tj. 2021/2022 Ministerstwo Edukacji i Nauki przewiduje co do zasady powrót do realizacji kształcenia w siedzibach uczelni, a w przypadku doktorantów również w innych podmiotach prowadzących to kształcenie.

W przypadku zwiększenia się liczby zachorowań na COVID-19 możliwe będzie ponowne wprowadzenie ograniczeń w funkcjonowaniu niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w tym m.in. kształcenia w trybie hybrydowym, zaś w skrajnym przypadku również przez powrót do kształcenia zdalnego.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1464):

- zostanie przywrócona możliwość przeprowadzania ocen okresowych nauczycieli akademickich, a także kierowania nauczycieli akademickich na badania okresowe lub badania w celu wydania orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia1;

Jednocześnie należy pamiętać o obowiązującym przepisie art. 12a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), zgodnie z którym od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zawieszone jest wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów art. 229 §2, §4a i §5 ustawy – Kodeks pracy w zakresie badań okresowych.

- legitymacje studenckie, legitymacje doktoranta, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostaną ważne przez 60 dni od dnia uchylenia rozporządzenia tj. do dnia 14 października 2021 r.

Przypominamy, że od 1 października 2020 r. obowiązują nowe wzory legitymacji służbowych nauczycieli akademickich zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego.

Kształcenie na uczelniach

Przypominamy, że po uchyleniu ww. rozporządzenia ograniczającego działalność uczelni i innych podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów zarówno w bieżącym roku akademickim, jak i kolejnych do prowadzenia kształcenia, a także przeprowadzania egzaminów nadal będą miały zastosowanie wprowadzone w ostatnich miesiącach przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619), oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661).

Zgodnie z przepisem art. 67 ust. 4 ww. ustawy część efektów uczenia się objętych programem studiów może zostać uzyskana w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te powinny być prowadzone przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia. Istotne jest, że prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość może być realizowane, o ile pozwala na to specyfika kształcenia na studiach na określonym kierunku. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów w § 12 precyzuje wymagania dotyczące sposobu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, natomiast w § 13 określono limity punktów ECTS w programie studiów, które mogą być uzyskane w ramach takiego kształcenia.

Szczególne zasady obowiązują od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do końca semestru, w trakcie którego stan ten został odwołany. W tym okresie zgodnie z §13a rozporządzenia w sprawie studiów, zajęcia na studiach mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów, a liczby punktów ECTS przypisanych do zajęć prowadzonych w tym okresie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie wlicza się do limitu liczby punktów ECTS określonych w §13.

Zwracamy uwagę, że w szczególny sposób uregulowane jest kształcenie na kierunkach studiów przygotowujących do wykonywania poszczególnych zawodów objętych standardami kształcenia zawartych w rozporządzeniach Ministra wydanych na podstawie art. 68 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dla których zasady w tym limity punktów ECTS, które mogą być uzyskane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określone są w wspomnianych rozporządzeniach.

Art. 76a ww. ustawy przewiduje możliwość weryfikacji efektów uczenia się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, na podstawie tego przepisu uczelnie mogą zorganizować egzaminy w tym egzamin dyplomowy oraz zaliczenia lub inne formy weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów poza siedzibą uczelni lub poza jej filią.

W przypadku egzaminu dyplomowego środki komunikacji elektronicznej muszą zapewniać zachowanie niezbędnych zasad bezpieczeństwa oraz transmisję egzaminu dyplomowego w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami i wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy egzaminu dyplomowego mogą się wypowiadać.

Uczelnie są zobowiązane do udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego.